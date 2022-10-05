MALATYA’DA AMATÖR HEYECANI

Bölgesel Amatör Lig 2022-2023 sezonu başladı.

Malatya’mızı temsil eden, Malatya İdmanyurdu, Yeşilyurt Belediyespor cumartesi günü Yeşiltepe Stadı’nda karşı karşıya geldi. Baştan sona futbol adına güzel bir maç oldu. Karşılaşmayı Yeşilyurt Belediyespor 2-0 kazandı.

Malatya’mızın BAL’daki diger temsilcilerimiz Akcadağspor-Arapgirspor ile karşı karşıya geldi.

Pazar günü oynanan bu müsabakayı Arapgirspor 3-0 kazandı.

BAL EKİPLERİNİN İMKANLARI KISITLI

2022-2023 Bölgesel Amatör Futbol Ligi Statüsü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Bu sene açıklanan statü de Malatya’nın bu sezon 4 takımla mücadele edecek,

2023-2024 Futbol sezonunda takım sayısı ikiye düşecek.

İllerini 4 takımla temsil eden, bazı iller bu statüye karşı geldiğini daha önce haberlere yazmıştım.

Bu statü karşısında Malatya’mızın bu sezon mutlaka kulüpler kendi aralarında iş birliği yapıp bu sene mutlaka ilimizden 3 lige 1 takım çıkartmamız gerekiyor.

Yeni Malatyaspor’un durumu belli bu durum karşısında Yeni Malatyaspor zor günlere gebe…

O yüzden şimdiden, bu sezon birlik ve beraberlik içinde,4 takım içinden birini profesyonel lige çıkartalım Malatya’mız bunu başarır biz birleşirsek bizi kimse yıkamaz.

Bilindiği gibi 2022-2023 futbol sezonunda Malatya’mızı 3. ligde temsil eden, geçen sezon küme düşen Yeşilyurt Belediyespor, amatör ligden yükselen Akçadağspor ile Arapgirspor ve geçen sezon aynı ligde bulunan Malatya İdmanyurdu takımları temsil ediyor.

2022-2023 Futbol sezonu Malatya futbolu için geçtiğimiz sezon pek hayırlı geçtiği söylenemez.

Yeşilyurt Belediyespor’un ardından Malatya Arguvan Belediyespor ile birlikte üçüncü profesyonel takım kazandırılacağı heyecanını yaşarken hiç hesapta yokken Yeşilyurt ekibinin BAL’a düşmesi hepimize soğuk duş etkisi yaratmıştı.

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’un zaten aylar öncesinden TFF 1. Lig’e düşeceği, Yeşilyurt Belediyespor’un hesapta olmayan küme düşüşü Malatya futbolunun büyük yara almasına neden oldu.

İnşaallah bu sezon, Malatyalı antrenörlerin, Malatyalı yetenekli futbolcuların kendilerini göstermeleri ve Türk futboluna kazandırılmaları için büyük uğraşlar verilerek. TFF 3.Lig’e yükselen Arguvan Belediyespor’ un bu sezon elindeki değerlerin kıymetini bilerek ligde kalmasını arzuluyorum.

Kısıtlı imkanlara rağmen BAL’da harikalar yaratacağına inandığım Malatya idmanyurdu, Arapgirspor, Yeşilyurt Belediyespor, Akcadağspor’un Malatya’yı en iyi temsil edecek. O yüzden bu sezon kulüplerin güçlü ve işi bilen yöneticilerle yola çıkılmalı.

Aksi takdirde maddi imkanların kıt kanaat olduğu BAL’daki serüveni daha az sürer.

2022-2023 sezonunda BAL’da da durumlar pek iç açıcı değil. Ligde 4 takımla temsil edilmek güzel güzel ama Malatya 4 takımı kaldırabilir mi?

Takımlarımıza baktığımız zaman hepsi birbirinden güzide kulüpler. Ancak hepsi de destek bulmakta güçlük çekiyor. Sezon başlamadan doğru planlamalarla hareket ederek, İnşallah ligi güzel bir yerde bitirirler.