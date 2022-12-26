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Anasayfa / Ekonomi / Malatya’da Akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor

Malatya’da Akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor

Malatya’da akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Malatya’da Akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor
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Yazıhan ve Arapgir İlçelerinde uygulanan akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliği projesi sonrasında 3 ilçede daha uygulanmasına karar verildi. 6 bin baş koyun, 300 baş koç için proje çerçevesinde Battalgazi, Doğanşehir ve Yeşilyurt İlçelerindeki işletmelerde hayvan seçimi yapıldı.

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Hayvanlarda genetik kaynakların korunması, hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması et, süt ve döl verimlerinin artırılması amacıyla uygulamaya konan Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi çerçevesinde Yazıhan ve Arapgir İlçelerinde Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı (Akkaraman Irkı) projeleri uygulanmaktaydı. Projede kazanılan genetik özelliklerin korunması çerçevesinde Malatya’da 3’ncü kez, Halk Elinde Islah Projesi uygulanmasına karar verildi. Uygulanacak olan projenin süresi 5 yıl olup, 6 bin baş koyun, 300 baş koç bulunması gerektiğinden ilçelerde soy kütüğüne kayıtlı olan, akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliği yapan ve proje şartlarını kabul eden yetiştiricilerin işletmelerinde hayvanların projeye uygun olup olmadığının tespiti için çalışma yapıldı.

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Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, proje koordinatörü Prof. Dr. Zeki Erişir, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı İhsan Akın ve proje teknik elemanları tarafından Battalgazi, Doğanşehir ve Yeşilyurt İlçelerindeki işletmelerde hayvan seçimi yapıldı.

(İHA)

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