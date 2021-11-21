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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da aç kalan domuzlar kent merkezine indi!

Malatya’da aç kalan domuzlar kent merkezine indi!

Malatya’da havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulamayan yaban domuzları kent merkezine indi.

malatya’da aç kalan domuzlar kent merkezine indi!
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Malatya’da aç kalan domuzlar kent merkezine indi!!

Malatya’da havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulamayan yaban domuzları kent merkezine indi.
Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi mevkiinde geç saatlerde bir sitenin çevresinde görülen yaban domuzları şaşkınlığa neden oldu. Bölgede yiyecek ararken mahalleli tarafından cep telefonları ile görüntülenen yaban domuzları bir süre sonra gözden kayboldu.
Site sakinlerinden Alparslan Tokgöz, bölgede daha önce yaban domuzu görmediklerini belirterek, “Bizim sitemizin etrafında daha önce yaban domuzu görülmemişti. Dün gece saatlerinde sitemizin ön ve yan tarafında domuzları gördük, daha doğrusu ben görmedim ama WhatsApp grubuna atmışlardı. İlk defa bir domuz görmüş olduk. Buralarda görmeye alışık olmadığımız için ilgincimize geldi” diye konuştu.

(İHA)

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