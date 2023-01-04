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Malatya’da 9 yeni spor tesisi daha açıldı

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne kayıtlı Özel Spor Tesislerine 9 yeni tesis daha açılarak eklendi.

Malatya’da 9 yeni spor tesisi daha açıldı
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans, Spor Kulüpleri ve Spor Tesisleri Şube Müdürlüğünce 9 yeni tesis daha açılarak tescillendi. Açılışı gerçekleşen Özel Spor Tesislerinin Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı tarafından yangın tertibatı uygunluğu, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık koşullarına uygunluğu incelenip onay verildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş açısından uygunluğu, ilgili federasyonlarca yeterlilik belgesi ile yasal prosedürleri yerine getirilen tesislerin ayrıca, yangın tüpleri, tesis içerisinde satılan ürünler, acil çıkış noktaları, havalandırmaları ve vatandaşların spor yapmalarına uygunluğu yasa gereği uyulması gereken kurallar konusunda kontroller yapılarak çalışma izinleri verilerek tescillendi.

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