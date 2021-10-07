malatya’da 7 yaşındaki küçük kız, annesinin sevgilisi tarafından i̇stismara uğradı!

İğrenç olay savcılıkta ortaya çıktı

Malatya’da Küçük Kız Annesinin Sevgilisi Tarafından İstismara Uğradı!

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’da annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları savcılıkta anlatınca gerçek ortaya çıktı. Malatya 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

7 yaşındaki kız çocuğu, annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı. Küçük kız, yaşadıklarını şüphe üzerine savcılıkta anlattı. Malatya 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, küçük kız yaşadıklarını psikolog eşliğinde anlatırken, cinsel istismar iddiasıyla yargılanan S.S.’nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Olay, 2020 yılında meydana geldi. M.K. ile evli olan B.K., bir gün küçük kızı H.K.’yi de alarak kayıplara karıştı. Baba M.K., emniyete eşi ve kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. Anne B.K., kızı ve sevgilisi S.S. ile Adıyaman’da yakalandı. Anne B.K.’nin sağlık sorunları olduğu ileri sürülürken, küçük kız savcılıkta annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Konuyla ilgili açılan davanın duruşması Malatya 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, küçük kız psikolog eşliğinde yaşadıklarını anlatırken, mahkeme sanığın tutuksuz olarak yargılanmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

“ÇOCUKLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği’nin de (UCİM) dahil olduğu duruşma sonrası açıklamada bulunan UCİM Malatya İl Hukuk Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Murat Buğra Tahtalı, ‘Çocuklar Vatandır’ diyerek çıktıkları yolda, çocukların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Tahtalı, “Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Hukuk Müşavirliği olarak annesinin sevgilisi tarafından istismara uğratan 7 yaşındaki kızımızın duruşmasını takip ettik. Avukat arkadaşlarımız içerisinde bütün mücadelelerini gösterdiler. Sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi” dedi.

BİR SONRAKİ CELSE TANIKLAR DİNLENECEK

UCİM Avukatlarından Zeynep Ayça Kartaca ise duruşmada küçük çocuğun dinlendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Çocuğumuz ve sanık dinlendi. Çocuğumuzun yaşadığı olaylar nedeniyle aklı ve zihni çok bulanıktı. Rahat ifade veremedi. Sanık en başından beri çelişkili ifadelerde bulunuyordu. Bu mahkemede de çelişkili ifadelerde bulundu. Biz tutukluluk talebimizi yineledik, mahkeme reddetti. Bir sonraki duruşmada da çocuğumuz için burada olacağız.”

UCİM Avukatlarından Nilay Narman da “UCİM adına katıldığımız bu duruşmada ne yazık ki sanık hakkındaki tutuklama talebimiz reddedildi. Ancak bir sonraki celse tanıklar dinlenecek. Bunun tutukluluğa ilişkin kararı da etkileyeceği düşüncesindeyiz” diye konuştu.