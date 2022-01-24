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Malatya’da 7 kişi vefat etti
Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şadiye Özdemir’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Kanalaltı Sokak, Yeşilyurt.
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erdal Oğulgaymış’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Özer Sokak, No: 4/15, Battalgazi.
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hayriye Teymurhan’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, Gençler Kooperatif Evleri, D-Blok, No: 30/1/1, Yeşilyurt.
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sefer Akar’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Dilemma Sokak, Bahar Apartmanı, No: 11, Yeşilyurt.
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muharrem Yıldız’ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Evliyaoğlu Sokak, Gizem Apartmanı, No: 14, Battalgazi.
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemile Öğe’nin taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Denizhan Caddesi, No: 8, Battalgazi.
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adla Ahmad’ın taziye adresi.” (Haber Merkezi)
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