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Malatya’da 7 kişi vefat etti

malatya’da 7 kişi vefat etti
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Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şadiye Özdemir’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Kanalaltı Sokak, Yeşilyurt.

70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erdal Oğulgaymış’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Özer Sokak, No: 4/15, Battalgazi.

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hayriye Teymurhan’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, Gençler Kooperatif Evleri, D-Blok, No: 30/1/1, Yeşilyurt.

57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sefer Akar’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Dilemma Sokak, Bahar Apartmanı, No: 11, Yeşilyurt.

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muharrem Yıldız’ın  taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Evliyaoğlu Sokak, Gizem Apartmanı, No: 14, Battalgazi.

89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemile Öğe’nin taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Denizhan Caddesi, No: 8, Battalgazi.

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adla Ahmad’ın taziye adresi.” (Haber Merkezi)

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