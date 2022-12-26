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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da 6 farklı okulda hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Malatya’da 6 farklı okulda hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Malatya’da girdiği 6 okulda çok sayıda bilgisayar ve kayıt cihazı çalan zanlı polis tarafında yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı işlemlerinin ardından tutuklandı.

Malatya’da 6 farklı okulda hırsızlık yapan şahıs yakalandı
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Kent genelinde 20 ila 24 Aralık tarihleri arasında 6 ayrı okulda monitör, dizüstü bilgisayar ve kayıt cihazları çalınması olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştiren zanlının çok sayıda suç kaydı bulunuyor. Ekipler tarafından U.K. olduğu tespit edilen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

AW790041 02

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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