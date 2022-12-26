Malatya’da 6 farklı okulda hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kent genelinde 20 ila 24 Aralık tarihleri arasında 6 ayrı okulda monitör, dizüstü bilgisayar ve kayıt cihazları çalınması olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştiren zanlının çok sayıda suç kaydı bulunuyor. Ekipler tarafından U.K. olduğu tespit edilen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)