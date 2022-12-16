Malatya’da 5 farklı hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Yeşilyurt ilçesinde yakın zamanda meydana gelen 5 farklı hırsızlık olayının faili meçhul şüphelisi Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilerek yakalandı. Yakalanan A.K. isimli şahsın üzerinden ele geçen 8 adet banka kartı muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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