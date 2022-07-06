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Malatya’da 43 yaşındaki şahıs boş arazide ölü bulundu!

Malatya’da 43 yaşındaki şahıs boş arazide ölü bulundu!
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Malatya’da 43 yaşındaki şahıs boş arazide ölü bulundu!

Malatya‘da 43 yaşındaki bir şahıs boş arazide başında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Olay, 13.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Binbaşı Sokak içerisinde boş bir arazide hareketsiz bir şekilde yerde yatan bir şahsı gören sokak sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın başından silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
İhbarda bulunan bir sokak sakini, gece 02.00 ile 03.00 aralığında bölgede silah sesi duyduğunu, sabah saatlerinde ise yerde yatan şahsı görüp ilk olarak önemsemediğini, daha sonra şahsın uzun bir süre hareketsiz bir şekilde kaldığını görünce çağrı merkezini aradığını belirtti. Yapılan incelemelerde ölü olarak bulunan şahsın Hacı Serkan Ö. (43) olduğu tespit edildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler bir adet tabanca bulurken, hayatını kaybeden şahsın çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ifade edildi. Hacı Serkan Ö.’nün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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