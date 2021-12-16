Malatya’da 4 bin litre sahte içki yakalandı

ÜMHAN AYAZ

Sahte içki operasyonu tüm Türkiye’de devam ediyor. Önceki gün 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Malatya’da 4 bin 173 litre sahte rakı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yapılan “ZEHİR” operasyonu (kaçak alkol) kapsamında Malatya’da da farklı adreslerde arama yapıldı.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından Malatya Merkezde 2, Akçadağ İlçesinde 2 olmak üzere toplam 4 adreste yapılan operasyonda; 73 litre el yapımı boğma rakı ve 4 bin 100 litre içki ham maddesi olmak üzere toplamda 4 bin 173 litre sahte alkole el konuldu. Operasyonda yakalanan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.