MALATYA’DA 32 BİN SURİYELİ YAŞIYOR

16 MAHALLE SURİYELİLERE KAPALI

SİNEM HATUN DAVUT

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 20 Ekim 2022 tarihi itibarıyla şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 574 bin 704 kişi olarak açıklandı. Şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı geçen aya göre 29 bin 542 kişi azaldı. Suriyelilerin yüzde 98,7’si şehirlerde yaşıyor. Yabancıların yoğun olarak yaşadığı Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova ile diğer şehirlerdeki toplam bin 169 mahalle her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı. Malatya’da 16 mahalle Suriyelilerin ikametgâhına kapalı durumda. Malatya’da toplam 36 bin yabancı uyruklu vatandaş yaşarken; bu sayının 32 bin 873’ünü Suriyeliler oluşturuyor.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı yaş aralığı tablosuna göre Suriyeli erkekler toplam Suriyeli sayısının yüzde 53,7’sini oluşturuyor. Suriyeli kadınların oranı ise yüzde 46,3. Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 267 bin 506 kişi fazla. Malatya’da ise 32 bin 873 Suriyeli yaşıyor.

20 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı 47 bin 782 kişi olarak açıklandı. Bu sayı 22 Eylül 2022’de 47 bin 988 kişi, 2022’nin başında, 51 bin 435, 2021’in başında 58 bin 752, 2020’nin başında 63 bin 247 kişi, 2019’un başında 143 bin 558 kişi, 2018’in başında ise 228 bin 251 kişiydi. Suriyelilerin yalnızca yüzde 1,3’ü kamplarda yaşıyor.

MALATYA’DA 16 MAHALLE SURİYELİLERİN İKAMETGÂHINA KAPALI

Göç İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı listede Malatya’da daha önce Battalgazi ilçesinde Yenihamam, Dabakhane, Akpınar, Kavaklıbağ, Beylerbaşı, Büyük Hüseyinbey mahalleleri, Yeşilyurt ilçesinde ise Fatih Mahallesi yabancı nüfusu mahalle nüfusunun yüzde 25 ’ini geçtiği için kapatılmıştı. Yeni yayınlanan liste ile kentte, 9 mahalle daha yabancılara kapatıldı. Göç İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı yeni listede; Saray, İzzetiye, Halfettin, Ferhadiye İstiklal, İsmetiye, Hamidiye, Taştepe, Şehitfevzi mahalleleri yer aldı.

SURİYELİ SAYISI MALATYA’DA 32 BİN 873 OLDU

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 20 Ekim 2022 tarihli verilerine göre şehirlerdeki Suriyeli sayısı Malatya’da 32 bin 873 oldu. Göç İdaresi Başkanlığının konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni çerçevesindeki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısı bin 169’a çıkarılmış olup, kapalı mahalleler ekte yer almaktadır” ifadelerine yer verilmişti.