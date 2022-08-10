Malatya’da 3. Lig’i kaldırabilecek hiç mi teknik adam yok!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele verecek olan Arguvan Belediyespor Kulübü, teknik direktörlük görevine Ergün Işık’ın getirildiğini duyurdu. Tarihinde ilk kez profesyonel ligde yer almaya hazırlanan mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “2022-2023 Futbol Sezonunda 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek Malatya Arguvanspor’umuz, Teknik Direktörlük görevine Ergün Işık hocamızı getirmiştir. Ergün hocamızın Teknik Heyetinde; Memduh Oruç Birinci Yardımcı, Nihat Bayındır Kulüp Antrenörü, Resul Özturan Kaleci Antrenörü, Mehmet Özcan Maç Analiz Antrenörü olarak görev yapacaktır. Yeni teknik heyetimize başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi. Teknik direktörlük kariyerin daha önce Adıyaman Futbol Kulübü’nün başında sadece 2 karşılaşmaya çıkan Ergün Işık bu maçlardan puansız şekilde ayrıldı.

Arguvan temsilcisinde geçtiğimiz hafta yapılan kongreyle eski kulüp başkanı Cemal Altun yeniden kulüp başkanlığına seçilmiş, Yeni Malatyaspor’da Adil Gevrek’in ekibinde bulunan Mehmet Maden ise ikinci başkanlığa getirilmişti.

Sezonun başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen hala hazırlıklara başlamayan Arguvan Belediyespor’da yönetimin tecrübesiz bir isme takımı emanet etmesi spor kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Sezonu 3 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmayla açacak olan Arguvan Belediyespor’da transfer çalışmaları hız kazanırken, mavi beyazlı kulübün çalışmalara geç başlayacak olması da tedirginliğe neden oluyor.