Malatya’da 3 bin 272 araç trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı himayesinde ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ ideali ile yürütülen eylem planları tüm yurt genelinde uygulanmaya devam ediyor. “Trafikte 0 Can Kaybı” mottosuyla yapılan denetimler kapsamında Malatya’da yılın ilk 6 ayında 3 bin 272 araç trafikten men edilirken, 96 bin 62 sürücü ve araca cezai işlem uygulandı.

2022 yılının ilk altı ayında Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik birimlerince kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 65 bin 747 sürücü ve yayaya hizmet içi bilgilendirme yapıldı. 516 bin 801 araç ve sürücü kontrol edilerek kural ihlali ve sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edilen 96 bin 62 sürücü ve araca cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 2022 yılının ilk altı ayında Malatya İl Emniyet bu cezalardan 9 bin 716’sı kırmızı ışık ihlali, 6 bin 791’i seyir halinde cep telefonu kullanmak, 7 bin 502’si emniyet kemeri takmamak, 39 bin 785’i ise hız ihlali olup Fahri Trafik Müfettişleri tarafından ise 9 bin111 araca cezai işlem uygulandı. Öte yandan altı aylık süre içerisinde yapılan kontrol ve denetimler sonucunda 3 bin 272 araç trafikten men edildi. (Haber Merkezi)