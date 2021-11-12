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Malatya’da 3 ayrı kaza: 5 yaralı
Malatya’da meydana 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ile Akçadağ ilçelerinde son 14 saat içerisinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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