Malatya’da 22 yazlığı soyan hırsızlar yakalandı

Malatya’da girdikleri 22 ayrı yazlıkta çok sayıda eşya çalan iki zanlı, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt, Akçadağ, Kale ve Hekimhan İlçelerinde yazlık olarak kullanılan 22 ayrı adreste çok sayıda eşyaların çalışması üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri olayın şüpheleri olarak belirledikleri E.B. , M.E. ile birlikte çalıntı malzemeleri sattıkları E.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların ikamet ve işyerlerinde arama yapan jandarma dedektifleri çalıntı olarak ele geçirilen çok sayıda malzemeleri sahiplerine teslim ederken işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan E.B. ile M.E. tutuklanırken, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)