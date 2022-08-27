DOLAR

18,1699$% 0.01

EURO

18,1252% -0.21

GRAM ALTIN

1.014,57%-1,12

ÇEYREK ALTIN

1.658,00%-0,89

TAM ALTIN

16.397,47%-0,34

BİTCOİN

366889฿%-4.82513

İkindi Vakti a 16:15
Malatya AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Malatya’da 2 ilçe kaymakamı göreve başladı

Malatya’da 2 ilçe kaymakamı göreve başladı

Malatya’da 2 ilçe kaymakamı göreve başladı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da 2 ilçe kaymakamı göreve başladı

Malatya’nın Yazıhan ve Hekimhan ilçeleri kaymakamlıklarına atananlar görevlerine başladı.
Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı iken 11 Ağustos 2022 tarihli ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Malatya Yazıhan Kaymakamlığına atanan Kutsal Baytak, Yazıhan’a gelerek yeni görevine başladı.
Bu arada, Antalya Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak görev yapan Mücahit Zıvlak’ın Malatya Hekimhan Kaymakamlığına atanmasıyla Zıvlak, yeni görev yeri Hekimhan’a geldi. Zıvlak, protokol üyeleri tarafından karşılandı. Zıvlak, ilçedeki görevine başladıktan sonra kurum amirlerinin de katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Yazıhan Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal Siirt Pervari Kaymakamlığına, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş ise Ağrı Tutak Kaymakamlığına atanmıştı. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.