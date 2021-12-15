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Malatya’da 16 kişi vefat etti
Malatya’da bugün 16 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:
“72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sait Kaşoğlu’nun taziye adresi: İnönü Mahallesi, Buhara Caddesi, Özbek Apartmanı, No: 238/23, Yeşilyurt.
42 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Sarı’nın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Mezreci Sokak, Huzur Apartmanı, No: 77/1/5, Battalgazi.
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Kurnaz’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Yadigar Sokak, No: 7, Yeşilyurt.
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Akbaş’ın taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Gürgen Sokak, Lara Sitesi, A-Blok, No: 7/2/17, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Şengönül’ün taziye adresi: İlyas Mahallesi, No: 9, Yeşilyurt.
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cafer Budak’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, Arı Apartmanı, Yeşilyurt.
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Yıldırım’ım taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Meridyen Sokak, No: 2, Battalgazi.
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güler Turan’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Aydoğan Apartmanı, No: 4/5, Battalgazi.
64 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Kayan’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi.
71 yaşında vefat eden ve Ören Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Erdoğan’ın taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.
72 yaşında vefat eden ve Durulova Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Günördü’nün taziye adresi: Yeşilyurt.
86 yaşında vefat eden ve Aşağıköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Arıcı’nın taziye adresi: Ağaşıköy Mahallesi, Gölkömü Küme Evleri, No: 7, Yeşilyurt.
80 yaşında vefat eden ve Ormaniçi Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Çilkaya’nın taziye adresi: Ormaniçi Mahallesi, Pütürge.
88 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İsmail Şahin’in taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.
88 yaşında vefat eden ve İğdir Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Tatar’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Dağcılar Sokak, No: 6, Battalgazi.
80 yaşında vefat eden ve Ören Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Çelik’in taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.” (Haber Merkezi)
Malatya’da 11 kişi vefat etti
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