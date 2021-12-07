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Malatya’da 14 kişi vefat etti!
Malatya’da dün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Tuncel’in taziye adresi: Tepeköy Mahallesi, Tepeköy Küme Evleri, No: 63, Yeşilyurt.
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayten Kocaman’ın taziye adresi: Çağrı Mevlüt Salonu.
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Koyun’un taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Çatal Köprü Sokak, Elif Sitesi, A-Blok, Yeşilyurt.
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sakine Tanataş’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, No: 19/2, Battalgazi.
56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kısmet Ece’nin taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Kenan Işık Caddesi, 6. Sokak, A-9 Blok, No: 5, Yeşilyurt.
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Şahin’in taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Mescit Sokak, Çamlıca Sitesi, No: 1, Yeşilyurt.
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Raşit Kısacık’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, No: 11/11, Battalgazi.
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Raziye Avcu’nun taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Şehit Kalender Kısıklı Sokak, Ömer Apartmanı, No: 11, Yeşilyurt.
37 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadir Yıldız’ın taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Emekrat Sokak, No: 8, Battalgazi.
91 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Fırtına’nın taziye adresi: Su Mahallesi, Davudiye Sokak, No: 30, Yeşilyurt.
69 yaşında vefat eden ve Tohma Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kemal Duymuş’un taziye adresi: Tohma Mahallesi, Yeşilyurt.
68 yaşında vefat eden ve Hasarcılar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Cumali Deniz’in taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Trafo Sokak, Avcıları Apartmanı, No: 4/5, Battalgazi.
89 yaşında vefat eden ve Hamidiye Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zehra Hasgül’ün taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yeşilyurt.
55 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Şehir Mezarlığı’na defnedilen Turan Fırat’ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Tepecik Sokak, No: 50, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)
Savunma oyuncularının ortak ifadeleri şu: “Galibiyete ihtiyacımız var”
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