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Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

malatya’da 12 kişi vefat etti
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Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

“83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Kanar’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Hayat Sokak, No: 4, Battalgazi.

40 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sibel Yıldırım’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 242, Yeşilyurt.

51 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ünalan’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Güngör Caddesi, Lazer A-Blok, No: 14/17, Yeşilyurt.

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Yüklü’nün taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Ay Sokak, Barutçu Apartmanı, No: 30, Yeşilyurt.

57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İlhami Bülbül’ün taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, Cengiz Topel Apartmanı, B-Blok, No: 27, Battalgazi.

48 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Ahmet Duran’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Buhara Caddesi, No: 12/7, Battalgazi.

55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muhsin Şeker’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Eyipoğlu Apartmanı, No: 33, Battalgazi.

71 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Tuğ’un taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Atatürk 3.Caddesi, No: 44, Battalgazi.

82 yaşında vefat eden ve Ağın Mezarlığı’na defnedilen Fatma Karadağ’ın taziye adresi: Ağın, Elazığ.

83 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşehan Çiftçi’nin taziye adresi: Bindal Mahallesi, Hasan Hişt Sokak, No: 38, Yeşilyurt.

95 yaşında vefat eden ve Altunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Bozkuş’un taziye adresi: Altunlu Mahallesi, Akçadağ.

2 yaşında vefat eden ve Ankara Mezarlığı’na defnedilen İsmail Haydar’ın taziye adresi: Ankara.” (Haber Merkezi)

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