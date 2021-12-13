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Anasayfa / Gündem / Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

malatya’da 11 kişi vefat etti
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Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halil Yelki’nin taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ebe Sokak, No: 31/3, Yeşilyurt.

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Aslantaş’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 40, Battalgazi.

50 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nihat Çırağ’ın taziye adresi: Gözene Mahallesi, Yeşilyurt.

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Acı’nın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Bakay Sokak, Bağdat Sitesi, A-Blok, No: 7, Yeşilyurt.

94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Atiye Köksal’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Bambu Sokak, Sarıyer Konakları, B-Blok, No: 4/5, Yeşilyurt.

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Ayten’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 53/4, Battalgazi.

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Mısri’nin taziye adresi:-

71 yaşında vefat eden ve Erdemli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Akdeniz’in taziye adresi: Erdemli Mahallesi, Kale.

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Kurt’un taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Gültekin’in taziye adresi:  Erdemli Mahallesi/Kale.

71 yaşında vefat eden ve Kemaliye Mezarlığı’na defnedilen Sami Örnekci’nin taziye adresi: Kemaliye/Erzincan.” (Haber Merkezi)

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