DOLAR

13,8843$%0.7

EURO

15,7262%-0.09

STERLİN

18,3898£%-0.36

GRAM ALTIN

795,80%1,11

ÇEYREK ALTIN

12.749,66%1,17

BİTCOİN

696793฿%3.46246

İmsak Vakti a 05:58
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

malatya’da 11 kişi vefat etti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şemsettin Balıkçı’nın taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Atlas Sokak, No: 13, Battalgazi.

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmet Şanlı’nın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mesut Sokak, Hilal Apartmanı, No: 8, Yeşilyurt.

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Ulutaş’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Hacı Reşit Caddesi, No: 42.

102 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Çolak’ın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Hayırlı Caddesi, No: 42, Battalgazi.

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muharrem Yaltlıöz’ün taziye adresi: Zafer Mahallesi, Ulukale Sokak, Ihlamur Sitesi, No: 9, Battalgazi.

90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Gültekin’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Berfin Sokak, No: 27, Yeşilyurt.

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Altiş Taçgün’ün taziye adresi: Özalper Mahallesi, Rüya Sokak, Zafer Sitesi, B-Blok, No: 4, Yeşilyurt.

15 yaşında vefat eden ve Tepecik Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sevde Taşçı’nın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Yeşilyurt.

77 yaşında vefat eden ve Körme Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Altun’un taziye adresi: Körme Mahallesi, Pütürge.

75 yaşında vefat eden ve Zeyve Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Güldane Tutan’ın taziye adresi: Zeyve Mahallesi, Darende.

92 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yücetürk’ün taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Değirmentaşı Sokak, No: 12, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Çimento yüklü tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.