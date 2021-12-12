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Malatya’da 11 kişi vefat etti
Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şemsettin Balıkçı’nın taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Atlas Sokak, No: 13, Battalgazi.
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmet Şanlı’nın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mesut Sokak, Hilal Apartmanı, No: 8, Yeşilyurt.
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Ulutaş’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Hacı Reşit Caddesi, No: 42.
102 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Çolak’ın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Hayırlı Caddesi, No: 42, Battalgazi.
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muharrem Yaltlıöz’ün taziye adresi: Zafer Mahallesi, Ulukale Sokak, Ihlamur Sitesi, No: 9, Battalgazi.
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Gültekin’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Berfin Sokak, No: 27, Yeşilyurt.
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Altiş Taçgün’ün taziye adresi: Özalper Mahallesi, Rüya Sokak, Zafer Sitesi, B-Blok, No: 4, Yeşilyurt.
15 yaşında vefat eden ve Tepecik Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sevde Taşçı’nın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Yeşilyurt.
77 yaşında vefat eden ve Körme Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Altun’un taziye adresi: Körme Mahallesi, Pütürge.
75 yaşında vefat eden ve Zeyve Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Güldane Tutan’ın taziye adresi: Zeyve Mahallesi, Darende.
92 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yücetürk’ün taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Değirmentaşı Sokak, No: 12, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)
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