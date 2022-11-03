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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da 11 Kaçak Göçmen Yakalandı!

Malatya’da 11 Kaçak Göçmen Yakalandı!

Malatya’da 11 Kaçak Göçmen Yakalandı!
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Malatya’da 11 Kaçak Göçmen Yakalandı!

Malatya’da yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen, saklandıkları metruk bir evde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde kapalı kasa bir araçla Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi’ne getirilen çok sayıda yabancı uyruklu şahsın burada boş bir arazi indirildiği bilgisi üzerine çalışma yapan polis ekipleri düzensiz göçmenleri bölgeye bırakan aracın sürücüsü olduğu tespit edilen İ.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olaya karıştığı belirlenen H.E. isimli bir şahsın da gözaltına alındığı olayda 11 Afgan uyruklu düzensiz göçmen Kışla Caddesi’nde bir iş merkezinin son katındaki metruk bir evde yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların işlemler sonrasında geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi. (İHA)

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