DOLAR

18,6440$% 0.01

EURO

19,6447% -0.27

GRAM ALTIN

1.075,61%0,37

ÇEYREK ALTIN

1.758,00%0,45

TAM ALTIN

7.043,00%0,42

BİTCOİN

320139฿%0.03142

İkindi Vakti a 14:53
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Malatya’da 11 Ekim Pazar Günü Hava Nasıl Olacak?

Malatya’da 11 Ekim Pazar Günü Hava Nasıl Olacak?

Malatya’da 11 Ekim Pazar Günü Hava Nasıl Olacak?
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da 11 Ekim Pazar Günü Hava Nasıl Olacak?

İşte Malatyalıların merak ettiği hava durumu…

Malatya merkezde 11 Aralık Pazar günü hava parçalı bulutlu 10 derece olacak…

Merkez Parçalı bulutlu 10
Akçadağ Parçalı bulutlu 11
Arapgir Parçalı bulutlu 9
Arguvan Parçalı bulutlu 9
Battalgazi Parçalı bulutlu 13
Darende Parçalı bulutlu 9
Doğanşehir Parçalı bulutlu 12
Doğanyol Parçalı bulutlu 13
Hekimhan Parçalı bulutlu 9
Kale Parçalı bulutlu 13
Kuluncak Parçalı bulutlu 11
Pütürge Parçalı bulutlu 11
Yazıhan Parçalı bulutlu 11
Yeşilyurt Parçalı bulutlu 10

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya Trafiğindeki Acı Gerçek! 33 kişi hayatını kaybetti!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.