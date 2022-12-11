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Malatya’da 11 Ekim Pazar Günü Hava Nasıl Olacak?
İşte Malatyalıların merak ettiği hava durumu…
Malatya merkezde 11 Aralık Pazar günü hava parçalı bulutlu 10 derece olacak…
Merkez Parçalı bulutlu 10
Akçadağ Parçalı bulutlu 11
Arapgir Parçalı bulutlu 9
Arguvan Parçalı bulutlu 9
Battalgazi Parçalı bulutlu 13
Darende Parçalı bulutlu 9
Doğanşehir Parçalı bulutlu 12
Doğanyol Parçalı bulutlu 13
Hekimhan Parçalı bulutlu 9
Kale Parçalı bulutlu 13
Kuluncak Parçalı bulutlu 11
Pütürge Parçalı bulutlu 11
Yazıhan Parçalı bulutlu 11
Yeşilyurt Parçalı bulutlu 10
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