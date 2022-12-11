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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da 1 yaşındaki engelli bebek beşiğinde ölü bulundu!

Malatya’da 1 yaşındaki engelli bebek beşiğinde ölü bulundu!

Malatya’da 1 yaşındaki engelli bebek beşiğinde ölü bulundu!
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Malatya’da 1 yaşındaki engelli bebek beşiğinde ölü bulundu!

Malatya’da bir yaşındaki engelli bebek, annesi tarafından beşiğinde ölü olarak bulundu.

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Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi Ahenk Sokak’ta saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir süredir ses vermeyen Mira bebeğin beşiğini kontrol eden annesi, Mira’nın hareket etmediğini fark etti. Bunun üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisine kaldırılan Mira A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Mira A.’nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri ailenin ikametinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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