Malatya Yaşanabilir Şehirler Arasında 28. Sırada

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Yaptığı haberlerle gündemi belirlemeye devam eden BUSABAH gazetesi bu haftada sokağın nabzını tuttu. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşen sokak röportajlarının bu haftaki konusu “Malatya yaşanılabilir bir şehir mi?” oldu.

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. 81 il arasında 28. sırada yer alan Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesinde Malatya 28. sırada yer aldı. Peki, vatandaşlar bu konu hakkında ne düşünüyor.

BUSABAH gazetesi muhabirlerinin sorduğu, “Malatya yaşanılabilir bir şehir mi?” sorusuna Malatyalıların verdiği cevaplar şu şekilde oldu:

Malatya’nın cennet gibi bir şehir olduğunu ifade eden Hüseyin Gülen, “Gezdiğim kadarıyla birinci İzmir, ikinci Malatya. İnsanı plakası gibi 4, 4 dörtlük. Doğası harika zaten, Pınarbaşı olsun, Gündüzbey’i, Horatası, saymakla bitmez. Cennet gibi güzel bir şehir” şeklinde konuştu.

Malatya’nın yaşanılabilir bir şehir olduğunu söyleyen, Sefa Koca, “Malatya geçmişten günümüze kadar en eski tarihin, coğrafyanın olduğu bir ortamda. Malatya’nın sosyal etkinliklerinin yanı sıra, tarihsel olarak geçmişinin kattığı etki çok fazla, yeşillik alanımız çok fazla. Yani Malatya’da gerçekten rahat ve mütevazı bir hayat yaşayabilirsiniz. Malatya bu konuda gayet iyi bir şehir” ifadelerine yer verdi.

Vatandaş Yavuz Özdinç ise “Malatya’mız güzel, kültürü olsun, doğa güzellikleri olsun, halkımız bilinçli mesela terör girmedi Malatya’ya, girmezde iş potansiyelimiz var” dedi.

“İNSANLARI, SUYU VE DOĞASI İLE YAŞANILABİLİR BİR ŞEHİR”

Malatya’nın suyu ve doğası ile yaşanılabilir bir şehir olduğunu dile getiren Sezai Özel, “ Malatya güzel bir şehir, insanları da, suyu da, doğası da, yaşanılabilir bir şehir. Ben görev icabı birçok şehri gezdim, ama Malatya başka. İnsanlar iyi, çok olay da olmuyor” diye konuştu.

Malatya’nın diğer şehitlere göre normal bir şehir olduğunu belirten Mehmet Demir, “Geçim iyi, kötü oluyor, çiftçilik var. İnsanlar çalışıyor, inşaat çok. İnsanlar geçinebiliyor, fazla pahalı değil, kiralar normal. Mesela en yüksek kira 2 bin 500 TL. İstanbul, Ankara gibi değil. Normal bir şehir, her insan geçinebilir Malatya’da. Dışarıdan gelen insanlar çok bunlar belki, sıkıntı yaşayabilir ama onun dışında normal bir şehir” şeklinde konuştu.

Malatya’nın kültürel açıdan iyi bir şehir olduğunu ifade eden Enes Yelimlibağ, “Ekonomik açıdan, diğer büyükşehirlere göre daha rahat ama onun dışında Malatya kültürel açıdan iyi olmasına rağmen, turizm açısında gelişmiş değil bence. Onun dışında Malatya normal bir şehir, 10 üzerinden ben 4 veririm. Çok iyi bir şehir de değil, çok kötü bir şehirde değil. Öğrenciler için iyi ideal bir şehir, başka Büyükşehirlerde belki biz bu ekonomik durumda daha sıkıntı çekebilirdik” dedi.

20 yıldır Malatya’da yaşadığını söyleyen Fatih Miraç Aslanöz, “Bence yaşanabilir bir şehir, 20 yıldır burada yaşıyorum büyük bir problemle karşılaşmadım. Bence güzel bir şehir ama Batı’daki illere göre bir tık yobaz kalıyor. Diğer illere göre biraz geri kalmış gibi” ifadelerine yer verdi.

“HER TARAFI BETON YAPTILAR”

İsminin vermek istemeyen bir vatandaş ise Malatya’nın yaşanılabilecek bir şehir olmadığını dile getirerek, “İnsanları iyi değil, Malatya’nın bir şeyi yok, insanları berbat. Yobazlıkları çok, anlayış yok. Ben Malatyalıyım ama Malatya’dan nefret ediyorum. İzmir’de de yaşadım, İzmir’i daha çok seviyorum. Çevreyi mahvettiler önce yeşillik alanlar varken, inşaat haline getirdiler her tarafı beton yaptılar, hiç güzel değil” şeklinde konuştu.

Malatya’nın genel anlamda iyi bir şehir olduğunu ifade eden Yakup Altıntop, “Diğer şehirlerle Malatya’yı karşılaştırdığımda Malatya bir cennet diyebilirim. İnsani ve toplumsal değerler olarak çok iyi bir şehir. Türk, Kürt ayrımı gibi bir ayrım görmedim. Malatya da hep iç içe ve birlikteyiz. Ama Batı şehirlerinde biraz daha bu ayrımın yapıldığını gördüm. Bu yönden Malatya gerçekten mükemmel bir şehir. Buraya gelen memurların hepsi burada yıllarca kalıyor. Bu yüzden yaşanabilecek bir şehir diyebiliriz” dedi.

“KEŞKE BURADA YAŞASAM”

Malatya’nın kayısısı ile dünyaya nam salmış bir şehir olduğunu belirten Mehmet Erdem, “Malatya tabi ki yaşanabilir bir şehir, kayısısı ile dünyaya nam salmış, marka olmuş, yaşanmaz mı. Ben İstanbul’da yaşıyorum keşke burada yaşasam. İnsanları merttir, cömerttir. İyi insanlar bizim bu bölgenin hemen hemen hepsi öyle. Misafirperverler” diye konuştu.

Malatya’nın güzide bir il olduğunu söyleyen Hasan Dalancı, “İnsanları devletine ve milletine bağlı. Doğası ve çevresi güzel. Huzurlu bir kent, herkesi Malatya’ya davet ederim. Burada misafirimiz olsunlar, insanların sıcakkanlılığını görsünler. Malatya’mız güzel bir yer, zaten Malatya’ya dışarıdan göç çok fazla. İş konusunda da iyi yine aynı şekilde, tarımda da kayısımız var” şeklinde konuştu.

Yaklaşık bir yıldır Malatya da yaşadığını ifade eden Şenay Özgüllü, “Malatya’mız her yönden güzel, Allah sağlık, afiyet ve huzur, mutluluk versin. Acı, sızı vermesin, bizler memleketimizden çok memnunuz. Ben de 40 senedir İstanbul’da yaşadım, Malatya’ya geleli bir yıl oldu, çok memnunuz. Malatya’yı herkese tavsiye ederim, memleketimize gelenler çok memnunlar” dedi.

İş sahaları olmadığını belirten ismini vermek istemeyen bir vatandaş, Ben Orduzu da oturuyorum, Battalgazi Belediyesi ve diğer bazı kurumlar düzenli çalışmıyor. Ararsın telefonu açmazlar. Orduzu kendi haline terk edilmiş. Orduzu en zengin merkezlerden biridir. Ama şimdi kendi kaderine terk edilmiş. Suriyeliler çok fazla Malatya’da, misafir diyorlar ama misafirlik bir ya da iki gün olur. Suriyelilere yardım yapılıyor ama bizim vatandaşlarımıza yapılmıyor”.

“GÖNÜL İSTER Kİ BÜTÜN İLLER MALATYA GİBİ OLSUN”

Malatya’nın yaşanılabilir bir şehir olduğunu vurgulayan Abuzer Andıç, “Malatya, Türkiye’nin en güzel kentlerinden biri. Gönül ister ki bütün iller Malatya gibi olsun. Kayısı, meyvesi ve sebzesi ile her şeyiyle güzel bir kent. Her yönüyle iyi bir kent, herkese de Malatya’yı tavsiye ederim” ifadelerine yer verdi.

Öğrenci Elif Ezgi Küçük ise, “ Malatya bence yaşanabilecek bir yer değil, yaşlılar çok fazla, öğrenciler için yaşanılabilecek bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Ben öğrenciyim, üniversite okuyorum, burada çok fazla gezilecek yer yok. Akçadağ, AVM ve çarşı var sadece. Ben okumak için Kars’tan geldim. Kars buradan çok güzel, kayak merkezi vardı, gezilecek yerler çoktu o yüzden burayı tavsiye etmiyorum” diye konuştu.

Malatya’nın eskiden sakin bir şehir olduğunu dile getiren Mehmet Dinçeler, “ Eskiden herkes birbirini tanıyordu. Şimdi son gelen göçlerle birlikte artık kimseyi tanıyamaz olduk. Eskiden çarşıya çıktığım zaman en az 10 kişiyi tanırdım. Kabalık olması yaşam kalitesini düşürüyor. Trafik yoğun, sıkıntılar zaten malum. Hepsi üst üste binince eskiyi arıyoruz. Ama yine de Malatya güzel, nerede yaşamak istersin deseler Malatya’dan başka yerde yaşayamam. Yetkililerinde özellikle Malatya’nın suyuna dikkat etmelerini, diğer memurlar ve çalışanlarında daha saygılı olmalarını, gelen vatandaşa daha iyi davranmalarını tavsiye ederim, bu yaşam kalitesini arttıracaktır. Ama yinede Malatya güzel, tarihini de seviyoruz, araştırılırsa daha güzel şeyler çıkıyor. Biz bile bilmiyoruz, yeni yeni öğreniyoruz” dedi.

“SUYUMUZ GÜZEL, ALT YAPIMIZ İYİ, FAKAT İNSANLARA DÜŞEN GÖREVLER VAR”

Diğer illere göre Malatya’nın çok güzel bir şehir olduğunu ifade eden Turgay Baykal, “Birçok il gezdim, diğer illere göre bizim memleketimiz çok güzel ama bir tek şeyden şikâyetçiyim, dağlarının çıplak olması. Zamanında ardıç ve meşe ağaçları varmış ama bizim insanımız bunun kıymetini bilmemiş, kesmişler, Allah’ta ellerinden almış. Ben Tokat’tan yeni geldim dağları yemyeşil, ormanlık. Orada dedim ki keşke bizim Malatya’mızın da böyle dağları yemyeşil olsaydı. Şehir olarak yaşanması kolay bir şehir, suyumuz güzel. Alt yapımız iyi. Fakat insanlara düşen görevler var, ben Sıtmapınarı’nda oturuyorum. Park’a gittiğim zaman orada çekirdek yiyenlerin kabukları yere attıklarını görüyoruz. Oralar bizim için nefes alınabilecek bir yer. Belediye her gün oranın sulamasını ve temizliğini yapıyor. Ama bizim temiz olmamız lazım. Yeryüzünü niye kirletelim. Malatya’nın çevresinde su kirliliği olan yerler var. Allah bize tertemiz su vermiş ama bu suyu biz kirletiyoruz. O kirlenen sularlar da sebze ve meyve ağaçların sulanıyor. Bunun zararını da yine biz çekiyoruz” şeklinde konuştu.

Suyu ve havası ile Malatya’nın güzel bir şehir olduğunu belirten ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Her yerde çeşmeler var, su içebiliyorsunuz. Ama diğer şehirlerde sular içilebilecek gibi değil, para ile alıyorsun. Birçok ili gezdim ama sonuçta yine buraya döndüm. Malatya’yı herkese tavsiye ederim. Malatya güzel, yaşanılabilecek bir yer. İnsanlar sıcak, çok pahalı da değil”.

İsmini vermek istemeyen bir başka vatandaş ise, “Her tarafı iyidir Malatya’nın ben Akçadağlıyım, memnunum, her şeyi güzel, insanı, misafirperverliği güzel” dedi.

Malatya da ayrım olmadığını dile getiren Mehmet Yaman, “Malatya’ya dışarıdan yabancı gelmese Malatya insanında olduğu gibi başka bir yerde birlik ve beraberlik yoktur. Hepsi efendi, zarar gelmez kimseye. Devletimizde iyi, herkesi bir tutuyor, ayrım yapmıyor” ifadelerine yer verdi.