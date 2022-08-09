“Malatya ve Arslantepe” Konulu Posta Sanatı Yarışması Başvuruları Başladı

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre, “İnsanlık Medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan Destan Şehri Malatya ve Arslantepe” konulu Posta Sanatı yarışmasının; Malatya ve Arslantepe’nin tanıtımına katkı sağlamak, aynı zamanda sanatçılara destek olmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Verilen bilgilere göre yarışmaya tüm sanatçı ve sanatçı adaylarının katılabileceği ifade edildi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre yarışmacıların, eserlerini en geç 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 16.30’a kadar şahsen teslim etmeleri ya da posta veya kargo ile göndermeleri gerektiği ifade edildi.

Başvuruların Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü I. Posta Sanatı Yarışması Koyunoğlu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 189 Yeşilyurt/ Malatya (Malatya Büyükşehir Belediye binası karşısı) adresine gönderilmesi gerektiği vurgulandı.

Düzenlenecek serginin ise 18-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESAM) Fuaye alanında gerçekleştirileceği dile getirildi.