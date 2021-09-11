Malatya Vaka Sayısı En Çok Artan 10 İl Arasında

Covid-19 vaka sayılarının illere göre haftalık dağılımını sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı. İller arasında Malatya’da yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 28 Ağustos-3 Eylül’de her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak son güncel rakamları açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı haritaya göre son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller, Kayseri, Malatya, Karaman, Bolu, Elazığ, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın.

En çok artış gösteren illerin her 100 bin kişide görülen vaka sayı oranları şu şekilde;

Kayseri: 294,28

Elazığ: 285,05

Karaman: 273,03

Malatya: 181.11

Bolu: 168,36

Kırşehir: 163,35

Yozgat: 145,05

Kırıkkale: 206,67

Tunceli: 99,47

Bartın: 88,45

Oranları paylaşan Koca, “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.” paylaşımıyla uyarıda bulundu. (Haber Merkezi)