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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor!
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.
” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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