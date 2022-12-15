Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor!

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İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.
” ifadelerine yer verildi.
Öğretim Üyesi Alınacak
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