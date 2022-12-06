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Anasayfa / Gündem / Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörlük birimi için öğretim elemanı alacağını duyurdu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 inci maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

İlana ulaşmak için tıklayınız.

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