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Malatya TSO’da seçimler başladı

Malatya TSO’da seçimler başladı
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Malatya TSO’da seçimler başladı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimleri başladı.
Dört yılda bir gerçekleşen Malatya TSO seçimleri sabah saat 09.00’da başladı. Mevcut başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun beyaz, diğer başkan adayı Akif Baştürk’ün mavi listeyle katıldığı seçimlerde yaklaşık 6 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen seçimler akşam 17.00 sıralarında tamamlanacak.
Seçimlerin Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulunan mevcut Başkan Sadıkoğlu, ”Görev yaptığımız 4 yıllık sürecin ardından yeni bir seçim heyecanı yaşıyoruz. Sonuçların Malatya’mıza hayırlı olacağına inanıyoruz. Dört yıllık görev süremizde Malatya için önemli bir mücadele verdik, umut ediyorum ki üyelerimiz bu mücadelenin sonucunu bizlere mükafat olarak verecektir. Önümüzdeki süreçlerde TSO Malatya için hizmetlerine devam edecektir. Seçimin her iki aday ve Malatya’mız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. (İHA)

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