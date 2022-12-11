Malatya Trafiğindeki Acı Gerçek! 33 kişi hayatını kaybetti!

TÜİK 2022 Kasım dönemi Trafik istatistiklerini paylaştı. Malatya 11 ayda Bin 491 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği illerden oldu.

Trafik istatistik Bülteni Ocak – Kasım 2022 sonuçları itibariyle Ağrı’da 558, Bingöl’de 548, Bitlis’te 479, Elazığ’da 952, Erzincan’da 738 Erzurum’da bin 37, Hakkari’de 208, Kars’ta 325, Malatya’da bin 491, Muş’ta 405, Tunceli’de 179, Van’da bin 345, Ardahan’da 50, Iğdır’da 119 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge İlleri Ölüm Sayısı

Elazığ, Erzurum, Ağrı ve Malatya bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, bu yılın Ocak – Kasım ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Malatya’da 33, Ağrı’da 22, Bingöl’de 3, Bitlis’te 7, Elazığ’da 10, Erzincan’da 9, Erzurum’da 20, Hakkari’de 3, Kars’ta 9, , Van’da 8, Ardahan’da 3, Iğdır’da 1 kazazede yaşamını yitirdi.

11 Aylık Bölge İlleri Yaralı Sayısı

Bu yılın 11 ayında meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı’da bin 26, Bingöl’de 880, Bitlis’te 904, Elazığ’da bin 603, Erzincan’da bin 278, Erzurum’da bin 806, Hakkari’de 423, Kars’ta 530, Malatya’da 2 bin 394, Muş’ta 655, Tunceli’de 1326, Van’da 2 bin 270, Ardahan’da 220 ve Iğdır’da ise 434 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. (İHA-TÜİK)