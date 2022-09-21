MALATYA TİCARET BORSASI’NDA SEÇİM HEYECANI

Malatya Ticaret Borsası (MTB) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü, Malatya Ticaret Borsası binasında yapılacak.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Oda Borsalar Kanunu’nun 84’üncü Maddesi gereğince Ekim/Kasım aylarında yapılması gereken seçim için takvim belirlendi.

Malatya Ticaret Borsası üyeleri 4 yıl aranın ardından 1 Ekim 2022 Cumartesi günü sandık başına gidecek. Sabah 09.00’da başlayacak seçim 17.00’de sona erecek. Seçimde, toplam 7 meslek komitesinde yer alacak komite üyeleri, Meclis asil ve yedek üyeleri belirlenecek.

Meclis ve komite üyelerinin seçiminin ardından 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Malatya Ticaret Borsası Binasında yapılacak seçimde ise, Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu ile Birlik Genel Kurulu asil ve yedek üyeleri belirlenecek.

2018 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Malatya Ticaret Borsası seçimlerinde 7. Meslek Komitesinin, 6’sını kazanan ve halen Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ramazan Özcan 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak olan Ticaret Borsası seçimlerinde Beyaz Liste ile tekrar aday olacağı bildirildi.

Yapılacak seçimlerin üyelerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz. (Bülten)