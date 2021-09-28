Malatya TEKNOFEST’te Söz Sahibi

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne tüm Türkiye’den olduğu gibi Malatya’dan da birebirinden önemli projeler katıldı. Bu yıl festivalde adeta Malatya rüzgârı estiren gençler ardı ardına derece aldı.

KATILIM İKİ KATINA ÇIKTI

Türkiye’nin teknolojide milli hamle olarak gördüğü TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Malatya’nın gençleri projeleriyle ödüle layık görüldü. Geçen yıl 110 öğrenciyle TEKNOFEST’e katılan Malatya, bu yıl sayı iki katına çıktı. 270 öğrenciyle festivalde boy gösteren gençler aldıkları derecelerle Malatya’yı gururlandırdı.

HEDEF HEP DAHA FAZLASI

Birçok alanda Malatyalı öğrencilerin derece kaydettiği çalışmalar tebrik üstüne tebrik aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay, festivalde derece alan öğrenci ve danışman hocaları kutlayarak, hedeflerinin daha fazla katılım sağlamak olduğunu söyledi. Kanbay, Malatya’nın son yıllarda heyecan verici projeler ürettiğini kaydetti.

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne tüm Türkiye’den olduğu gibi Malatya’dan da birebirinden önemli projeler katıldı. Bu yıl festivalde adeta Malatya rüzgârı estiren gençler ardı ardına derece aldı.

Türkiye’de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali olarak tanımlanan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festival olarak düzenleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 21-26 Eylül İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne Malatya’dan katılım gösteren projeler ardı ardına derece yaptı. Birçok alanda Malatyalı öğrencilerin derece kaydettiği çalışmaları tebrik üstüne tebrik aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, öğrencilerin bu başarısını “Malatyamıza başarı üstüne başarı getiren” diyerek paylaştı. Malatya’nın her yıl daha fazla katılım sağladığına dikkat çeken Kanbay, hedeflerinin Malatya’yı daha ileri çalışmalarla ön plana çıkarmak olduğunu söyledi. Artık TÜBİTAK’ın yanı sıra Malatya’nın TEKNOFET’te de boy gösterdiğini belirten Kanbay, geçen sene 110 öğrencini katıldığını ve bu sayının yüz de yüzün de üstine çıkarak bu sene 270’e yükseldiğini söyledi.

Ayrıca Kanbay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Teknofeste damgasını vuran, Malatyamıza başarı üstüne başarı getiren, Başta her zaman yanımızda olan Sayın valimiz Aydın Baruş bey olmak üzere, tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MALATYA TEKNOFEST YARIŞMASI ÖDÜL ALAN TAKIMLAR

Yunus Emre Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Birincilik)

Teknofest Türkiye İnsanlık yararına Teknoloji Yarışması Akıllı Eczane Türkiye Birinciliği

Öğrenciler: Ahmet Çağrı Gündoğdu, Talip Haskul, Talha Özbay

Danışman Öğretmen: Ali Yılmaz ALtunsuyu

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi (İkincilik)

Teknofest Anatolia takımımız Turizm Teknolojileri kategorisinde BagTag projesiyle Teknofest İstanbul’da Türkiye ikincisi oldu.

Danışman Öğretmen: Sümeyra Oğuz.

Öğrenciler: İkranur Toptaş, Nurefşan Binici, Sefa Gür, Yunus Emre Kara, Yusuf Özmen.

Türkiyem Ortaokulu (Üçüncülük)

Teknofest İnsanlık yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Dalında Türkiye üçüncüsü oldu.

Öğrencimiz Faruk Şen

Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi (Üçüncülük)

İnsanlık yararına Afet Yönetimi Pandemi sürecinde oluşan yeni sosyal düzenleme projesi

Öğrenci: Alperen Kurt

Danışman Öğretmen: Murat Canpolat

2020 YILI TEKNOFEST

Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ebabil Takımı İHA sabit kanat yarışmasında 1.Olmuştu.

Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi Anatolia takımı Uçan Araba Dalında 2.olmuştu.

İLK KEZ 2018’DE YAPILDI

Toplumda teknolojiye olan ilgi arttırmayı hedefleyen festivalde, teknoloji yarışmalarından, hava gösterilene; konserlerden söyleşilere kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu festivalde; teknoloji sadece kullanan değil, geliştiren ve bunu ihraç eden ülke konumuna gelmek teması ön plana çıktı.

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları 2018 yılından bu yana TEKNOFEST kapsamında düzenleniyor.

GEÇEN YIL 100 BİN GENÇ BAŞVURUDA BULUNDU

İlk yılında 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 4333 takım, 20 bin genç başvuru yapmıştır. 2019 yılında 19 farklı kategoride teknoloji yarışması düzenlenen yarışmalara 81 il ve 122 ülkeden 17bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurmuştur. 2020 yılında ise Gaziantep’in ev sahipliğinde 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 84 ülkeden 20 bin 197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu.