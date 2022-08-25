DOLAR

18,1704$% 0.14

EURO

18,2024% 0.56

GRAM ALTIN

1.029,92%0,83

ÇEYREK ALTIN

1.687,00%0,53

TAM ALTIN

16.401,07%-0,22

BİTCOİN

395109฿%1.84492

Öğle Vakti a 12:34
Malatya AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Malatya TEKNOFEST’te iddialı!

Malatya TEKNOFEST’te iddialı!

Malatya TEKNOFEST’te iddialı!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya TEKNOFEST’te iddialı!

Malatya’dan 3 öğrenci projesi, TEKNOFEST finallerinde iddialı yarışacak.

Malatya Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Temalı Robot’, Hacı Hüseyin Kölük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Çevre ve Teknolojileri’ ile Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Turizm Teknolojileri’ projeleri derece almak için çaba gösterecek.

Malatya’dan 3 takımın, 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da yapılacak TEKNOFEST finallerinde başarılı dönmeleri bekleniyor. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

FHGE, ağustos ayında geriledi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.