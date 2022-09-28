Malatya Tanıtım Günleri’nde yaşananların perde arkası

Gündem Malatya’da “Tanıtım Günleri” Konuşuldu

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri sona erse de yarattığı gündem hala konuşulmaya devam ediyor. Tanıtım Günleri’nin açılışınsa yaşanan protokol krizi hakkında konuşan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, “Protokolde belki eksiklik olmuş olabilir, hata olmuş olabilir. Protokolde kim gelecek diye önceden liste veriliyor, bunu MAKON ve MASTÖB yapıyor. Büyük ihtimal Valilikte ona göre bir protokol yapıyor. Orada Genel Başkan Yardımcısının, Valiyi hedef almasına neden olacak bir durum yok.” dedi.

Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’da Bu Sabah TV de yayınlanan Gündem Malatya programına konuşmacı olarak Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın katıldı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun yaptığı programda İstanbul’da 22-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve protokol krizinin damga vurduğu Malatya Tanıtım Günleri ve Yeni Malatyaspor değerlendirildi.

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’nin geçen yıl ve bu yıl Malatya Konfederasyonu (MAKON) ve Malatya Sivil Toplum Örgütler Birliği (MASTÖB) tarafından düzenlendiğini söyleyen Mehmet Aydın, Malatya Tanıtım Günleri’nin Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri ile birlikte Malatyalı İş Adamları Derneği’nin iş birliği ile düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

“BÖYLE BİR ORGANİZASYON OLABİLİR Mİ?”

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri hakkında konuşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, “Akşam açılışta protokol sahneye çıkıyor, ortada kimse yok, 30 tane adam gitmiş, 30 kişi. Protokol çıktığı zaman üste 30 kişi yok. Böyle bir organizasyon olabilir mi? İnsanlar belediye, valilik, buradan yüzlerce insan gitti. İstanbul’dan ilk gün organizasyona gelen insan yoktu. Daha feci olanı Malatyaspor’u batıran adam, 400 milyon borç bırakan adam bu organizasyonun başında geziyor ve bakanımız Bülent Tüfenkci’nin yanından hiç ayrılmadı. Böyle bir şey olabilir mi? 400 milyon borçla, iyi niyet ya da kötü niyet küme düşürmüş bir adam. Orada sadece onun reklamı yapıldı. MAKON ve MASTÖB sadece onun reklamını yapmak için oradaydı ve bu derneklerin İstanbul’da hiçbir etkisi yok. Biz İstanbul’da neyi tanıttık, siyasileri mi tanıttık, gastronomi diyorlardı bizim yemeklerimiz var mıydı orada? Alakasız yemekleri, bizim yemekler diye getirmişler. Böyle bir organizasyon, böyle bir rezillik olabilir mi? Adil Gevrek’i ön plana çıkarmışlar ve bu adamı ödül diye MAKON’un başına getirmişler. Bu şehri yönetenlerle hep birlikte kendimize gelmemiz lazım. Adam Malatspor’u öldürdü, Malatyalıların olduğu yere geliyor. Hesap sorulacağını bildiği için. Hesabı da sayın Valimiz soracak ben buna inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

“TEPKİ GÖSTERECEKSİNİZ MAKON VE MASTÖB’E GÖSTERECEKSİNİZ”

Tanıtım günlerinin amacının Malatya’yı ve Malatya kültürünü tanıtmak olduğunu belirten Aydın, “ MHP İstanbul Milletvekili Malatyalı hanımefendi çıktı, belki orada siyaset yapmasa iyiydi. Ben söylediği her şeyin altına imzamı atarım, Malatya’da hain çıkmaz doğru ama orada siyaset yapılması bence gerekli değildi. Orası siyaset yeri değildi. Diyelim o konuştu, CHP Milletvekili çıkıp ona cevap verseydi. Vali ile ne işi var, ne alaka onu anlamadım. Diyor ki İmamoğlu burayı verdi, orası İmamoğlu’nun babasının yeri değil ki. Devletin yeri ve oraya sadece Malatya gitmiyor ki bütün iller gidiyor. Protokolde belki eksiklik olmuş olabilir, hata olmuş olabilir. Protokolde kim gelecek diye önceden liste veriliyor, bunu MAKON ve MASTÖB yapıyor. Büyük ihtimal valilikte ona göre bir protokol yapıyor. Orada genel başkan yardımcısının valiyi hedef almasına neden olacak bir durum yok. Biz cemiyet olarak Veli Ağbabayı ziyaret etmiştik. Kayısı festivalinde bütün partiler, il başkanları, bütün partileri temsil edenler bu işi beraber yürüteceğiz dedi. Şu parti, bu parti yok dedi. Biz Valimiz’in bu ayrımı yapmadığını çok iyi bilenlerdeniz, şahidiz. Yani orada valiye laf söylerken devletimi hedef alıyorsunuz, birilerine bak biz bunu mu yapıyoruz diyorsunuz. Eğer siz orada tepki göstereceksiniz MAKON ve MASTÖB’e göstereceksiniz o organizasyonu yapan temel dernekler bunlar. Ama bunlara tepki göstermiyorsun, Vali’ye tepki gösteriyorsun çok anlamsız. Siyaset biri kalkıp konuştuysa MHP Milletvekili konuştu. Yani sanki valimiz mi konuş dedi. Benim anlamadığım Veli Ağbaba neredeydi? Malatya Tanıtım Günleri var Veli Ağbaba aynı gün Çeşme’de bir festivaldeydi. Diğer milletvekillerimiz de yok, kimse yoktu.” şeklinde konuştu.

“BÖYLE BİR REZİLLİK OLABİLİR Mİ?”

Tanıtım günlerine Malatyalı İş Adamları Derneği’nin dahil edilmesini ifade eden Aydın,” İstanbul’daki iş adamları’nın çoğu Malatyalı. Biz onları küstürdük. Malatya’nın çok değerli iş adamları var, MİAD bu işin neresinde. MİAD orada çok önemli bir dernek bütün iş adamlarını çatısı altında topluyor. Valilik ve belediye inşallah gelecek yıl MİAD’la işbirliği yaparlar daha kaliteli bir organizasyon olur. 30-40 kişi gelmemiş, protokolde 50 kişi yok. Malatya da gidenler haricinde, bir de MAKON ile MASTÖB’ün 10 tane yöneticisi dışında kimse yok. Birde Adil Gevrek, böyle bir rezillik olabilir mi? Malatyaspor’u küme düşüren, 400 milyon borç bırakan bir adamı, orada sanki Adil Gevrek günleri kutlanıyormuş gibi bir hava yaptılar. Bunu da yapan MASTÖB ile MAKON. İnşallah gelecek yıllarda bu olmaz. Biz neyi tanıttık, cidden söylüyorum burada harcanan paraya yazık. Çok ciddi bir tanıtım yapsınlar, daha iyi bir organizasyon yapsınlar bunu Büyükşehirde, 13 tane ilçe belediyelerimizde, Valiliğimizde çok iyi de yapar. Orada katacakları iş adamlarını çatısı altında bulunduran MİAD’tır. Malatya’yı büyük yapan bunlar” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOĞRU OLANI YAPTI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in valiliği hedef alan konuşmasını değerlendiren Aydın, “Ben orada Vali’ye bu tepki gösterildiği zaman Bülent Tüfenkci’nin de bir tepki göstermesini beklerdim ama Büyükşehir Belediye Başkanı doğru olanı yaptı, valimizi orada destekledi, doğru olanı yaptı. Soru şu orada valiye neden tepki gösteriyorlar. Benim aklıma şu geliyor, orada bu dernekler vali’ye karşı bir şey mi söylediler. Çünkü Adil Gevrek burada soruşturuluyor, bunun da başında vali var. Adil Gevrek, Bülent Tüfenkci’den bulduğu yüzü vali’den bulamadı. O ne suç işlediğini, neler yaptığını senden ben den daha iyi biliyor. Başına gelecekleri de biliyor. Devlet günün sonunda bunun hesabını sorar. Efsane Malatyaspor’a zamanında bir denetleme geldi, onun denetlenme mantığı ile buradaki denetleme aynı olmuyor. O zamanda kimse bir şeyimiz yok demişti, 10-12 yıl ceza alanlar olmuştu. Halen devam ediyor Valimize de seslenelim bir an önce o denetçileri çağırsınlar, denetlensin. Doğru, yanlış ne varsa çıksın. Bu adamın bir memleketin gözüne bakarak gülerek, orada durması insanları kahrediyor. Sen 400 milyon borç yapıp, küme düşeceksin ve orada sırıtacaksın. Bu toplum, Malatya insanı bunu hak etmiyor. Ne ise bedeli o ödetilsin. Bir şeyde yapmamışsa aklansın çıksın. Ama biz konuşulanları duyuyoruz, bazı şehri yöneten büyüklerimiz diyor ki kanununa uydurmuş, kanuna uydurmuş olabilir mi ya? Çalmanın çırpmanın kanuna ayarlaması mı olur. Bunun bedelinin ödetilmesi lazım, ben burada Ahmet Yaman’a da sesleniyorum. Bu şehir Ahmet Yaman’a bu takımı bir daha Süper Lig’e çıkarsın demiyor, bunun hesabını sorun. Ben Ahmet Yaman’ı tanıyorum, dürüst bir insan olduğunu da biliyorum. Ama halen niye bu kadar geciktirdiler. Neden bir adım atmadılar, hayretler içerisindeyim” ifadelerine yer verdi.

“ONUN YERİNE BEN UTANDIM”

Malatyaspor ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydın, “Malatyaspor için gece yapılacakmış, göreceğiz Malatyalıları, bakacağız kim Yeni Malatyaspor’a el atıyor onu da göreceğiz. Herkes konuşurken yiğit. Ben bunu CHP Milletvekili için söylemiyorum genel anlamda bakacağız Malatya’nın sahibi kimler, mesela Ahmet Yaman diğer para toplanırsa 100 milyonda ben vereyim dedi. Adam Malatyaspor standına gidiyor, görüyorsun Ahmet Yaman orada fotoğrafa bak konuşmak bile istemiyor. Orada daha gülüyor sanki o kulübü 400 milyon ben borçlandırmışım, küme ben düşürmüşüm. İnsanda biraz haya olur, utanma olur. Sayın bakanım siz onu nasıl yanınıza korsunuz. Gidin bakın, sosyal medyaya gezin, bu şehre Adil Gevrek’i bir sorun. Orada 10-20 tane MAKON, MASTÖB yöneticisi bunun yanında diye Malatya bunu sevmiyor. Gidin araştırın ya bir anket yaptırın, en sevilmeyen adam çıkacak. Onun yerine ben utandım. Bazı zübüklerde var, daha Adil Gevrek’e laf söyleyenlere laf ediyorlar. Bu eleştirenler mi borç yaptı. Bu eleştirenler mi küme düşürdü. Hiç mi şeref yok sizde. 400 milyon borç var deniliyor belki de daha fazla bu para nereye gitti. Adam halen MAKON’un başına geçmiş, getirin bir de milletvekili yapın. Adam her tarafa oynuyor, bir tarafı İmamoğlu’nda bir tarafı AK Partide. Malatya’ya geliyor AK Parti, oraya gidiyor İmamoğlu’cu oluyor bunu da mı göremiyorsunuz. Bir insan yaptığının bedelini görmezse böyle arsız olur. İyi veya kötü, adam gülerek geziyor sanki biz küme düşürdük. Sayın bakanım bu memlekette bakan oldunuz, Allah nasip etti, onu kimler yanınıza getirdi onlardan bir hesap sorun. Sayın bakan belki kovamaz yanından git diyemez ama sizin yanınıza kim getirdi onu. Malatyaspor atkısı takılmış, küme düşüren adam orada. Malatyaspor da hoca Adil Gevrek’in hocası, çalışanlar Adil Gevrek’in adamı. Hiçbir temizlikte yapmadınız. Ahmet Yaman’a yardım edilsin, dürüst ve düzgün bir insan Malatya’nın bilinen bir esnafı kim ne derse desin yaptığı eserler ve yaptığı iş belli. Ama Ahmet Yaman da bir hesap sorsun, bir adım atsın. Kafamızda soru işaretleri oluşuyor. Tanıtım günlerinde Malatyaspor standını çok süsleyememişler, önceki seneler Adil Gevrek orayı saray gibi yapıyordu. ‘Bak ben yokum bu olmadı’ şeklinde bunda bile bir algı yönetiyorlar. Ben Malatyalı olarak insanlara da şunu söyleyeyim, bütün Malatya’ya sesimizi çıkarmadığımız zamanda biz bunu hak ediyoruz. Hiçbir şeye bir tepkimiz yok. Şehirde bütün esnaflar Malatyaspor’u seviyor ama bir tepki gösteren yok” dedi.