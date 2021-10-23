“Malatya tanıtılıyor ama Malatya Valiliği yok”

ŞÜKRAN MALKOÇ

21-24 Ekim arasında ‘Arslantepe’den Yenikapı’ya’ sloganıyla düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerine katılan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, programının Malatya tanıtımı için önemli olduğunu ancak organizasyonda bazı eksikliklerin olduğunu belirterek, “Malatya Valiliği’nin burada olmaması eksiklik, İstanbul’da Malatya tanıtılıyor ama Malatya Valiliği yok” dedi.

4.Malatya Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen ‘Arslantepe’den Yenikapı’ya’ temalı yapılan etkinlikte Malatya Valiliği’nin ve Malatya İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün stant açmaması dikkatlerden kaçmazken tepkilere de neden oldu.

Öte yandan Malatyalı olan Hakkâri Valisi İdris Akbıyık’ın katkılarıyla Malatya Tanıtım Günleri’ne katılan Hakkâri Valiliği ve Hakkâri Belediyesi’nin stant açması vatandaşların takdirini kazandı.

“ORGANİZASYONDA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER VAR”

Düzenlenen etkinliğe bazı eleştirilerde bulunan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Malatya günleri Malatya’nın tanıtımı noktasında önemli. Ama önemliliğinin yanında da amacına hizmet etmesi gerekir. Bizim gördüğümüz kadarıyla organizasyonda önemli eksiklikler var. Çünkü organizasyonlar çok kısa sürede düzenlenmeye çalışıldı. Yapmış olmak için yapılan organizasyonları biz doğru bulmuyoruz. Bir defa mevsim olarak çok uygun değil. Çünkü sanatçılara karşıda bir saygı, haksızlık oluyor. Sahnede türkülerini söylerken, soğuktan izleyen, dinleyen kimse kalmıyor. Bu bir olumsuzluk. Birde bu tarz organizasyonlar, önemli ve büyük organizasyonlar. Malatya’mızın kendi kentimizin, ilimizin tanıtımı noktasında önemli. Bunun enine boyuna tartışılması, masaya yatırılması gerekir, bu işin paydaşlarıyla görüşülmesi gerekir. Bu konuda yeterli hazırlığın olmadığını görüyoruz. Bu anlamda biz umarız ki, bugünkü eksiklikler göz önüne alınarak bundan sonra yapılacak olan organizasyonlarda eksiklikler giderilmiş olur. Malatya Valiliği’nin burada olmaması eksiklik tabi. İstanbul’da Malatya tanıtılıyor ama Malatya Valiliği yok. Bu işi dernekler, federasyonlar değil, Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi organize etmesi gerekir. Çünkü kentin sahipleri bu kurumlardır.” dedi.

Stantta bulunan ürünler hakkında bir değerlendirme de yapan Kızıldaş, “Bizim standımızdaki ürünlerin tamamı kendi yetiştirdiğimiz ve kurmuş olduğumuz Arguvan Doğal Kırsal Kalkınma Kooperatifimiz ile birlikte ürettiğimiz ürünler. Burada erişteden tarhanaya, bulgur çeşitlerinden, domates ve biber kurusuna kadar kadınlarımızın emeğiyle yaptığı ürünlerimizi burada tüketicilerimizle, stantları gezen dostlarımızla buluşturuyoruz. İlgide çok iyi. Bende kapanışa kadar da stantta olacağım. Biz burada Arguvan örgütleri olarak çok güçlüyüz. Sürekli olarak ziyaretimize geliniyor. Beklediğimizin üzerinde bir ürün satışı gerçekleştiriyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor” açıklamasında bulundu.