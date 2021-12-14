MALATYA TAKIMLARI HAFTAYI KAYIPSIZ GEÇTİ

Bölgesel Amatör Lig’de zirve mücadelesi veren Malatya İdmanyurdu Pütürge Belediyespor’u 3-2, Arguvan Belediyespor ise Şanlurfa Büyükşehir Belediyespor’u 1-0 yendi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 1. Grup’ta 7.hafta karşılaşmaları oynandı. Grupta zirve hedefi olan Arguvan Belediyespor ile Malatya İdmanyurdu takımlarının galip geldiği haftada oynanan maçlarda 14 gol atıldı.

Yeşiltepe 1 Nolu sahada oynanan müsabakada Malatya İdmanyurdu ile Pütürge Belediyespor’u 3-2 yendi. Malatya İdmanyurdu sahaya Hayrettin Çınar, Ziya İstek, Şafak Bayraktar, Bayram Çelik, Kadir Fırat, Emirhan Kayalar, Furkan Aydın, Defran Çamurdaş, Samet Alp, Gökay Yiğit ve Osman Doğru onibiriyle çıktı. Pütürge Belediyespor ise Ogün Doğan, Seydi Vakkas Kiraz, Muhammed Esat Kılınç, Ahmetcan Genç, Yunus Emre Erdem, Ali Taş, Mustafa Aşık, Yusuf Gül, Ercan Ünsal, Seyit Can Yücel ve Hazar Saygılı onibiriyle maça başladı. Malatya İdmanyurdu’nun gollerini Gökay Yiğit, Devran Çamurdaş ve Osman Doğru atarken, Pütürge Belediyespor’un gollerini Yunus Emre Erdem ve Mustafa Aşık kaydetti. Maçın 17.dakikasında Malatya İdmanyurdu futbolcusu Hayrettin Çınar gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Arguvan Belediyespor ise kendi sahasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takım sahaya; Alptekin Teytey, Lider Koç, Mehmet Ballı, Sertaç Eren, Enes Filiz, Habip Akman, Ebubekir Yardım, Ramazan Çavuş, Engin Yıldız, Abdulvahap Kaya ve Arif Bostancı onbiriyle çıktı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor da maça Abdullah Bilal Toplu, İbrahim Canlıka, İbrahim Yıldırım, Mehmet Hasan Caylan, Muhammed Emin Balcı, Mehmet Umut Ersöz, Yakup Başkurt, Emre Mest, ve Abdulkadir Köçer onbiriyle başladı. Arguvan Belediyespor’a galibiyeti getiren golü 18.dakikada Arif Bostancı kaydetti.

Ligde oynanan diğer karşılaşmalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

İmamağaspor 3-0 Besni Akınspor

Malatya İdmanyurdu 3-2 Pütürge Belediyespor

Arguvan Belediyespor 1-0 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor

Viranşehir Belediyespor 5-0 Siverek Belediyespor