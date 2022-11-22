Malatya takımları BAL’da galip geldi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta 8. hafta karşılaşmaları oynandı. Grupta zirve yarışına ortak olan Yeşilyurt Belediyespor’un bay geçirdiği haftada Arapgirspor ve Malatya İdmanyurdu takımları hanelerine 3 puan yazdırdı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Akçadağspor ile Adıyamanspor’un ligden çekilmesiyle 12 takımın yer aldığı BAL 2. grupta bu hafta 5 karşılaşma oynandı.

Geçen hafta Malatya derbisinde Malatya İdmanyurdu karşısında 2-1 kazanan Arapgirspor, bu hafta kendi evinde 12 Bingölspor’u aynı skorla yenmeyi başardı. Arapgir İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Cemal Emre Gömeç, Erkan Kırçıl ve İbrahim Çolak hakem üçlüsü yönetti. Arapgirspor rakibi karşısında sahaya Volkan Tuncel, Miraç Tura, Naci Yıldırımoğlu, Melik Sıddık Herdili, Mehmet Titiz, Bilal Mağaç, Osman Türkmen, Burak Ağaoğlu, Burak Tatar ve Yusuf Yeşilyurt on biriyle çıktı.

Müsabakanın 25. dakikasında Yusuf Yeşilyurt’un golüyle öne geçen Arapgirspor, 59 dakikada Osman Türkmen’le skoru 2-0 yaptı. Konuk ekibin golü ise 90+3. dakikada Onurcan Şenkartal’dan geldi. Mor beyazlılar aldığı galibiyetle puanını 13’e yükselterek haftayı 6. sırada tamamladı.

Grubunda bu sezon istediği puanları hanesine yazdıramayan Malatya İdmanyurdu ise Fırat Üniversitesi deplasmanında tek golle güldü. Elazığ’da oynanan müsabakayı Muhammed Selim Özbek, Elif Yılmaz ve Mazlum Bilici hakem üçlüsü yönetti. Malatya İdmanyurdu sahaya; Yusuf Aslanargun, Rıdvan Kar, Ahmet Bezen, Mehmet Zencirkıran, Mehmet Yusuf Erdoğan, Aykut Kar, Ferit Çelikhan, İbrahim Öztürk, Şeh Suvar Tiryaki, Sezer Döl ve Barış Totoğlu on biriyle çıktı. Malatya temsilcisine galibiyeti getiren gol 14. dakikada Rıdvan Kar’ın ayağından geldi. Ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 6’ya yükselten Malatya İdmanyurdu ligin son sırasından kurtularak 11. sıraya çıktı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta 8. hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar ise şöyle:

(4) Dersimspor 2-0 Siverek Belediyespor (5)

(10) Kahta 02 Spor 0-2 Kahramanmaraş İstiklalspor (1)

(12) Elbistanspor 0-2 Aksaray Gençlikspor (3)

(9)Fırat Üniversitesi 0-1 Malatya İdmanyurdu (11)

(6)Arapgirspor 2-1 12 Bingölspor (8)