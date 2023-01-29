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Anasayfa / Gündem / Malatya Şehir Spor takımı namağlup şampiyon!

Malatya Şehir Spor takımı namağlup şampiyon!

Malatya Şehir Spor takımı namağlup şampiyon!
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Malatya Şehir Spor takımı namağlup şampiyon!

Malatya U16 Futbol Ligi’nde mücadele eden, Malatya Şehir Spor takımı grubunda namağlup şampiyon oldu.

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15 takımın katıldığı ligde Malatya Şehir Spor takımı oynadığı 16 karşılaşmalarda hiç mağlup olmazken, rakip filelere 55 gol attı.
U16 liginde mücadele eden Karakavakspor ise 28 puanla 2. sırada ligi tamamladı.
U 16 Ligi’nde şampiyon olan Malatya Şehir Spor’a şampiyonluk kupasını Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir takdim etti. (İHA)

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