DOLAR

18,6440$% 0.01

EURO

19,6447% -0.27

GRAM ALTIN

1.075,61%0,37

ÇEYREK ALTIN

1.758,00%0,45

TAM ALTIN

7.043,00%0,42

BİTCOİN

320253฿%0.12113

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Malatya / Malatya şampiyonu Battalgazi oldu

Malatya şampiyonu Battalgazi oldu

Malatya’da U-18 Futbol Ligi play off finali maçında Battalgazi Belediyespor, Yeşilyurt Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek il şampiyonu oldu. Her iki takım da Malatya'yı gruplarda temsil etme hakkı kazandı.

Malatya şampiyonu Battalgazi oldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya Yeşiltepe stadında oynanan karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. U – 18 Futbol Ligi play off finali maçında Battalgazi Belediyespor, Yeşilyurt Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek il birinciliğini ilan etti.
Her iki takımın Malatya‘yı gruplarda temsil etme hakkı kazandığı karşılaşma sonrasında, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu adına Aziz Yiğit ve başarılı takımlara kupalarını verdi.

AW778597 02

Tören sonrası sporcular aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

 “Şu ana kadar olumsuz bir eleştiri almadık”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.