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Malatya Sallanmaya Devam Ediyor!

Sabah saatlerinde meydana gelen 3.2’lik depremin ardından saat 18.24’de meydana gelen 2.9 büyüklüğünde ki deprem korkuttu.

malatya sallanmaya devam ediyor!
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Malatya Sallanmaya Devam Ediyor!

Sabah saatlerinde meydana gelen 3.2’lik depremin ardından saat 18.24’de meydana gelen 2.9 büyüklüğünde ki deprem korkuttu.

Sabah saatlerinde merkez üssü Yeşilyurt Duruldu olarak açıklanan herhangi bir mal ve can kaybına neden olmayan 3.2’lik depremin ardından saat 18.24’de merkez üssü Yeşilyurt Samanköy’de 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

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