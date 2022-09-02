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Malatya polisinden uyuşturucuya geçit yok!

Malatya polisinden uyuşturucuya geçit yok!
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Malatya polisinden uyuşturucuya geçit yok!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelesine aralıksız devam ediyor. Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda 2 bin 12 adet sentetik hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 570 TL ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan O. A. ve E. K. isimli şahıslar sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklandı. (BÜLTEN)

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