Malatya polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 4 adet kesici alet, 64 adet fişek, 109 adet kartuş, 2 adet cep telefonu, 13 adet kablosuz kulaklık, 5 adet akılı saat ile 43 adet akıllı telefon şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan iki zanlı hakkında “5607 SKM” den işlem yapıldı.

(İHA)