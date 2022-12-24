DOLAR

18,6527$% -0.16

EURO

19,8802% 0.03

GRAM ALTIN

1.078,37%-0,06

ÇEYREK ALTIN

1.778,00%0,89

TAM ALTIN

7.118,00%0,74

BİTCOİN

313905฿%-0.03922

İmsak Vakti a 06:07
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Malatya polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Malatya polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Malatya’da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapılan iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda iki şahıs hakkında işlem yapıldı.

Malatya polisi kaçakçılara göz açtırmıyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 4 adet kesici alet, 64 adet fişek, 109 adet kartuş, 2 adet cep telefonu, 13 adet kablosuz kulaklık, 5 adet akılı saat ile 43 adet akıllı telefon şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.

AW788684 02

Operasyonlarda gözaltına alınan iki zanlı hakkında “5607 SKM” den işlem yapıldı.

(İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bir görme engelli vatandaşın çığlığı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.