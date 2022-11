Malatya olası bir depreme ne kadar hazır?

“Yöneticilerin bir an önce bu konuya parmak basması gerekiyor”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya’da son zamanlarda yaşanan depremlerden dolayı bir basın açıklaması yapan ve Malatya’nın olası bir depreme hazırlı olmadığını ifade eden Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, “Bir an önce Malatya merkezde kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor. Ağır hasarlı olan binaların içinde hala vatandaşlar oturuyor. Bir yıl süre verdiler. Bu bir yıl süreyi neye göre verdiniz? Yaşanacak herhangi bir depremde sorumlu kim olacak? dedi”

Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası 2020 yılında Sivrice’de olan depremden dolayı birçok vatandaş yaşamını yitirdiğini ve bir daha bu acıların yaşanmaması için başta kenti yöneten yöneticiler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla önümüzdeki süreçte olabilecek depremlerde neler yapılması gerektiğinde hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Malatya’nın olası bir depreme ne kadar hazırlıklı olduğu konusunda bir değerlendirmede bulunan Oda Başkanı Erkan Özgür, Çelikhan-Erkenek hattında bir sıkışma olduğunu belirterek, Malatya’da yıkıcı bir depremin beklendiği vurguladı.

“AKTİF FAY HATLARININ BU PLANLARA İŞLENMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORUZ”

İl binasında yapılan basın açıklamasından Malatya’nın olası bir depreme hazır olmadığını belirten Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür“2020 yılında olan depremden sonra bir-iki panel konuşma olarak yapılıyor gerisi boş kalıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi 1/25 bin’lik bir çevre planlaması yaptı. Burada planlama yaparken herhangi bir sivil toplum kuruluşundan veya bizlerden herhangi bir görüş almadı. Biz bu planlar yapılırken, aktif fay hatlarının bu planlara işlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Fakat yetkililer çok da bizi kaideye almadı gibi görünüyor. Yıllardır açıklama yapmamıza rağmen herhangi bir adım atılmadı” şeklinde konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN BİR AN ÖNCE YAPILMASI GEREKİYOR”

Yapı denetim firmalarında herhangi bir imza yetkilerinin olmadıklarını söyleyen Özgür “2011 yılında bu yana yapı denetim firmaları binaları denetlemekten sorumludur ama ne yazık ki bizler binadan sorumlu olduğumuz halde yapı denetim firmalarında imza yetkimiz yok. Yapı denetim firmalarında jeoloji mühendisliği zorunluluğu yok. Bu uygulamanın bir an önce tersine dönmesi gerekiyor. Yani yapı denetim firmalarının bünyelerinde jeoloji mühendisleri bulundurması gerektiğini savunuyoruz. Türkiye genelinde 24 ilde 110 ilçede, 500’e yakın köy ve mahalle de aktif fay hatları geçmektedir. Bu fay hatlarının bir an önce planlara işlenmesi gerekiyor. Bir an önce Malatya merkezde kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor. 2020 yılında yaşanan depremde yapıları ağır hasardan hafife döndürmek, hafiften ağıra döndürmek gibi bir sürü şey oldu. Ağır hasarlı olan binaların içinde hala vatandaşlar oturuyor. Bir yıl süre verdiler. Bu bir yıl süreyi neye göre verdiniz? Orada olacak herhangi bir depremde sorumlu kim olacak? Kentsel dönüşüm yapıyoruz diyorsunuz ama kentsel dönüşümün bir an önce yapılması gerekiyor. Son zamanlarda yapılan okullara güçlendirme yaptılar. Ben güçlendirmeye karşıyım. 2015 yılında Malatya’da bir ilçede kaymakamlık binasına güçlendirme yapıldı bina 2020’deki depremde yıkıldı. Yani bizler can kaybının az olması açısından uğraşan bir meslek grubuyuz. Bizim amacımız deprem olmadan önce neler yapılması gerektiğini vatandaşlara anlatmak, önlem alınmasını sağlamak” ifadelerine yer verdi.

“YETKİLİLER ÇIKSIN BİR AÇIKLAMA YAPSIN”

Jeoloji Mühendisleri Odası olarak fay yasası’nın çıkmasını istediklerini söyleyen Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, “Biz oda olarak faya yakın olan illerde, ilçelerde, köylerde bir an önce planın işlenmesi ve oralara yapı yapılmaması gerektiğini savunuyoruz. Pütürge de bir deprem oldu, Sivrice’den dolayı. Bir sürü vatandaşımızın dışarıda kaldı. 8 ay boyunca oraya herhangi bir işlem yapılmadı. 8 ay sonrasında bunlar düşünüldü. Geçen sene Sıtmapınarı’nda bir binanın, vatandaşın kolonu kesmesi sonucu bir bina enkazı meydana geldi. 1,5 gün boyunca Malatya’nın trafiği kitlendi. Olası büyük bir depremde ne olacak peki? Bunlara kenti yöneten yetkililerin bir an önce çözüm yolu bulması gerekiyor. Naci Görür adında bir hocamız var, bizler referans olalım, arayalım hocayı gelsin burada bir panel yapsın. Olası bir depremde neler olabilir? Bu deprem ne zaman olabilir? Bununla ilgili bir panel yapılsın? Kenti yöneten yetkililere buradan sesleniyoruz ama çokta bununla ilgilenmiyor. Malatya büyükşehir ve deprem hattı üzerinde olan illerden biri ama Büyükşehir Belediyesinde bununla ilgili herhangi bir daire başkanlığı veya şube müdürlüğü yok. Neden yok? Yetkililer çıksın bir açıklama yapsın. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Malatya merkezde 75 toplanma merkezi olduğu söyleniyor. Kimse bu toplanma merkezlerinin nerede olduğunu bilmiyor. Ben bile oda başkanı olarak bilmiyorum. Ama yetkililerle sorduğumuzda orada tabela olduğunu, barkod sistemi olduğunu, E-devlet’e girdiğinizde sizin toplanma alanınızın neresi olduğunu söyleyecekler diyor. Sen bunu kamuoyu ile paylaşmazsan, basına bir bilgi vermezsen vatandaş nereden bilecek bunu. Sen şimdi okullara güçlendirme yaptın, okullar, eğitim alanları, kamu kurum ve kuruluşları herhangi bir afette burası ilk birinci derecede halka açılacak olan yerlerdir. Bunların sağlam yapılması gerekiyor ama ne kadar sağlam yapıldı” dedi.

“BUNA BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR”

Çelikhan-Erkenek hattında sıkışma olduğunu belirten Özgür, “2020 yılından bu yana 3 bine yakın deprem olmuş. O fay hattı kırılacak. Olası büyük bir depremde Malatya’da çoğu yer, yerle bir olabilecek gibi geliyor. Kışla Caddesi, Akpınar, Fuzuli bunlar hep bitişik nizamlı olan yerlerdir. Yeni ya da eski yapı olması fark etmiyor. Buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Bizim amacımız Malatya’da olası bir depremde can kaybını minimuma indirmek. Kenti yöneten yöneticilerin bir an önce bu konuya parmak basması gerekiyor. Çünkü önümüzde çok yıkıcı bir deprem bekleniyor. Tarihi bilemeyiz ama Malatya da 6.5 ile 7.2 arasında bir deprem bekleniyor” diye konuştu.