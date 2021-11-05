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Malatya Nikah Sarayı’nın Otoparkında Ayağından Vuruldu!

Malatya'da bir otoparkta bekleyen şahıs tartıştığı kişiler tarafından silahla ayağından vuruldu.

malatya nikah sarayı’nın otoparkında ayağından vuruldu!
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Malatya Nikah Sarayının Otoparkında Ayağından Vuruldu!

Malatya‘da bir otoparkta bekleyen şahıs tartıştığı kişiler tarafından silahla ayağından vuruldu.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fahri Kayahan Caddesi üzerinde bulunan Nikah Sarayı’na ait oto parkta meydana gelen olayda, park çıkışında bekleyen U.A.’nın yanına araçla gelen 3 kişi henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartıştıkları şahsa tabanca ile ateş açtıktan sonra bölgeden ayrıldı. Sağ bacağına tek isabet alan U.A. yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan ile bir bıçak buldu. Olayın şüphelisi olarak değerlendirilen B.K.’nın kısa süre sonra ekipler tarafından yakalandığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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(İHA)

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