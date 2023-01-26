MALATYA MERKEZİN İÇME SUYU TEHLİKEDE Mİ?

MERKEZİN İÇME SUYU TEHLİKEDE Mİ?

MERT: İÇME SUYU SANİYEDE 4,5 METREKÜPTEN

1,5 METREKÜPE DÜŞTÜ

SİNEM HATUN DAVUT

Kuraklık Malatya’nın içme suyunu adeta angajmanına aldı. Giderek büyüyen bu tehlike hakkında konuşan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya merkezde kullanılan içme suyunun saniyede 4,5 metreküpten 1,5 metreküpe düştüğünü söyleyip, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Mert vatandaşlara, “Suyu kullanırken dikkatli olmalıyız. Şu anda 3’üncü kaptajımızı da devreye sokmaya çalışıyoruz ama küresel iklim değişikliğinden dolayı insanlarımızın artık suyu kullanırken daha tedbirli olması gerekiyor” dedi.

Sonbahar ve kış aylarının kurak geçmesi endişelere neden oluyor. İstenilen yağın olmaması yetkilileri alarma geçirirken, vatandaşların ise suyu doğru kullanması isteniyor. Malatya’nın içinde bulunduğu korkunç tabloyu gözler önüne seren Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert, BUSABAH gazetesine konuştu.

Kuraklıktan dolayı uykuları kaçırdıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, kış ayı olunmasına rağmen kayıp kaçakla ilgili ciddi mücadele verdiklerini söyledi.

Kuraklığa karşı herkesi bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Mert, “İlçelerdeki kuraklık çok fazla hissediliyor. Merkezdeki 4-4,5 metreküp suyumuz şu anda saniyede 1,5 metreküpe düştü. Bunun altına daha düştüğü zaman merkezde de su konusunda sıkıntı yaşayacağız. Yeraltı suyundan ve ikinci kaptajdan takviyeler yapıyoruz. Biz bu olumsuzluğu Malatya halkına yansıtmıyoruz. Kimse suyla ilgili bir problem yaşamıyor. Hiçbir şikâyet almıyoruz. Ama yaz ayıyla birlikte suyun kullanımı artıkça su kullanımı da artacak. Yazla-kış arasında su kullanımında yüzde 35 fark oluyor. Çünkü insanlarımız kışın suyu yüzde 35 oranında daha az kullanıyor. Biz suda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ciddi önlem almaya çalışıyoruz. İnsanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“TASARRUF ETMEMİZ LAZIM”

Malatya’nın kaynak suyunun içilebilir olduğunu ve bu yönden de Malatya’nın şanslı olduğuna dikkat çeken Mert, “Kuraklığa karşı hepimizin, herkesin tedbir alması lazım. Eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Suyu bol kullanmamamız, tasarruf etmemiz lazım. Ne kadar su kullanılırsa MASKİ’nin o kadar gelirinin artması gerekiyor fakat biz bunu istemiyoruz. İnsanların tasarruf etmesi, suyu doğru kullanması lazım. Bizim kullanma ve içme suyumuz aynı. Damacana su kullanmıyoruz. Hazır su almıyoruz. Ben hazır su almıyorum, bunun için de herkese hazır su almayın diyorum. Bizim kaynak suyumuz, içilebilir kaliteli. Kimsenin hazır su kullanmasını istemiyoruz. Diğer şehirlere baktığımız zaman insanlar içme suyunu satın alıyorlar ve bu içiyorlar. Belediyenin suyunu ise diğer ihtiyaçlarında kullanıyorlar. Malatya’nın böyle bir şansı var. Suyumuz içme suyu, direkt musluktan içilebiliyor. İnsanlarımızın bu suyu biraz daha dikkatli kullanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“SUYU KULLANIRKEN DİKKATLİ OLMALIYIZ”

“Kış ayının ortasındayız, eskilerin deyimiyle zemheri ayı denilen kış ayı bu ayın sonu itibariyle bitiyor. Şubat ayının 20’sine cemreler düşmeye başlayacak” diyen Mert, şunları kaydetti:

“2 bin 500 ila 3 bin yüksekliğe bulunan Yama Dağı’nda kar yok. Güney’de Bürücek Yaylası’nda bizim kaptajı besleyen kaynakların beslendiği kar yok. Yağış da yok. Bu durum Türkiye genelinde böyle ama hepimizin kuraklık konusunda dikkatli olması gerekiyor. Suyu kullanırken dikkatli olmalıyız. Şu anda 3’üncü kaptajımızı da devreye sokmaya çalışıyoruz ama küresel iklim değişikliğinden dolayı insanlarımızın artık suyu kullanırken daha tedbirli olması gerekiyor. Bizden sonra gelecek nesillerimize doğal şeyler bırakmalıyız. Suyun yerine koyabileceğimiz bir şey yok. İçme suyunun alternatifi yok. Suyumuz cazibeli de gelse, boşa da aksa bu suyu doğru kullanmak gerekiyor. Kısacası su kullanma kültürümüzü yeniden gözden geçirmek zorundayız.”