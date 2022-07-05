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Anasayfa / Yaşam / Malatya merkezde arı alarmı!

Malatya merkezde arı alarmı!

Malatya merkezi istila eden bal arıları vatandaşlara zor anlar yaşattı. İhbar üzerine gelen zabıta ekipleri, arılara ilk müdahaleyi yaptı ve arıların kovana girmesini sağladı.

Malatya merkezde arı alarmı!
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Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’nün karşısı, Vakıf Bank’ın önünde bulunan bir aydınlatma direğinin altına toplanan binlerce bal arısı, hem kaldırımdan gelip geçen vatandaşları korkuttu hem de yetkilileri alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarıyla arıların olduğu yere gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, arıların bulunduğu alana bir kovan koyarak ilk müdahaleyi yaptılar. Akşam saatlerinin de serinliğiyle arılar kovana girdi. Sahibi belli olmayan arıların herhangi bir arıcıya verileceği öğrenildi. (Haber Merkezi)

 

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