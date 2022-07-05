Malatya merkezde arı alarmı!

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’nün karşısı, Vakıf Bank’ın önünde bulunan bir aydınlatma direğinin altına toplanan binlerce bal arısı, hem kaldırımdan gelip geçen vatandaşları korkuttu hem de yetkilileri alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarıyla arıların olduğu yere gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, arıların bulunduğu alana bir kovan koyarak ilk müdahaleyi yaptılar. Akşam saatlerinin de serinliğiyle arılar kovana girdi. Sahibi belli olmayan arıların herhangi bir arıcıya verileceği öğrenildi. (Haber Merkezi)