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Anasayfa / Eğitim / Malatya Kent Konseyi’nden YKS danışmanlık hizmeti

Malatya Kent Konseyi’nden YKS danışmanlık hizmeti

Malatya Kent Konseyi’nden YKS danışmanlık hizmeti
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Malatya Kent Konseyi’nden YKS danışmanlık hizmeti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, Malatya Kent Konseyi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu, İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğinde YKS’ye giren ve tercih yapmayı hak eden öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Yeni Cami Meydanında Tercih Merkezi açtı.

Malatya Kent Konseyi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu Temsilcisi Cumali Aydoğan, doğru tercih yapmaları konusunda öğrencilere destek vermek amacıyla tercih çadırı açtıklarını söyleyerek, öğrencilerin ilgi alanlarına göre tercih yapmalarının önemli olduğunu vurguladı.

YKS tercih çadırında uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercih süresi boyunca öğrencilere hizmet vereceklerini söyleyen Aydoğan,  “Öğrencilerin yapacakları tercihleri ile dünyanın sonu olmadığını farkında olmaları gerekiyor. Yapmış oldukları tercihlerden ziyade her zaman için tercih edinebilir insan olmak en önemlisidir” dedi.

Tercih çadırını ziyaret eden öğrenciler sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek destek veren herkese teşekkür ettiler. (Bülten)

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