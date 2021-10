Malatya Kayısısının Kaderi Değişiyor

Kayısı ihracatında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan ‘kükürtleme’ problemi TÜBİTAK projesiyle çözüme kavuşuyor. Hem ihracatta hem de iç piyasada olumsuz sonuçlar doğuran kükürtleme sorunu için harekete geçen mühendisler önemli çalışmalara imza attılar.

AÜ VE MTB’DEN ORTAK PROJE

Dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85’ini karşılayan Malatya’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Kayısı ihracatında yaşanan kükürt miktarındaki sorun Malatya Ticaret Borsası ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Gıda Mühendisliği öğretim üyelerinin hayata geçirdiği TÜBİTAK projesiyle son bulmaya hazırlanıyor. İlk etapta küçük çaplı yürütülen proje, önümüzdeki yıllarda Malatya’nın muhtelif bölgelerinde daha büyük çaplı yapılması planlanıyor.

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, kayısıdaki kükürtleme problemiyle ilgili 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda nihai sonuca ulaştıkları açıkladı. Malatya Ticaret Borsası ve Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğretim üyelerinin TÜBİTAK projesi ile gerçekleştirdikleri çalışma Malatya kayısısının kaderini değiştirecek. Özcan, “Biz kayısının gelecekteki kaderini kurtarabilecek bir proje üzerinde çalışıyoruz” dedi.

‘Dünya Kayısı Başkenti’ olarak adlandırılan ve kuru kayısı ihracatının yüzde 85’ini karşılayan Malatya’dan dünya piyasasına açılan kayısıdaki en büyük sorun kükürtleme olarak biliniyor. Kayısıdaki yüksek kükürt miktarı hem ihracatta hem de iç piyasada büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu durumun ortadan kalkması için kolları sıvayan Malatya Ticaret Borsası, TÜBİTAK projesiyle bu sorunun ortadan kalkmasını hedeflenirken, bu noktada başlatılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Malatya’dan Avrupa’ya ihraç edilen kayısılar 2 bin ppm’ nin üzerindeki kükürt sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Konuyla alakalı Malatya Ticaret Borsası ile entegre bir şekilde çalışmalar yürüten Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Doç. Dr. Meltem Türkyılmaz, kayısıların kükürtlenmesinde kullanacak kükürtleme odasının tasarımı ve kükürtleme parametrelerinin belirlenmesi başlıklı TÜBİTAK projesi geliştirdi. Öyle ki geliştirilen bu projeyle hem kayısıdaki kükürt miktarı hem de kayısıdaki kükürtleme zamanı 16 saatten 2 saate düşüyor.

“CİDDİ ANLAMDA CEZALARA MARUZ KALIYORUZ”

Malatya Ticaret Odası Başkanı Ramazan Özcan, çalışmalarını yürüttükleri proje ile ilgili detaylı bilgiler vererek, “Bu proje 5 yıllıdır Ankara Üniversitesi Gıda Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Doç. Dr. Meltem Türkyılmaz hocalarımız üzerinde uzun zaman çalıştıkları bir projedir. Bilindiği üzere kaysıdaki en önemli sorunlardan biri de kükürtleme sorunuydu. Hem yurt dışında hem de iç piyasada kayısı satışında büyük sorunlar teşkil ediyor. Hatta Avrupa Birliği Gıda Koteksine göre 2 bin ppm’ in üzerindeki kükürt miktarı bulunan ürünlerin Avrupa ülkelerine ihracat yasağı var. İç piyasada da ciddi anlamda cezalara maruz kalıyoruz. Tabii her fırsatta kükürt problemini çözmek adına hem siyasilerimize hem Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Dairesini her fırsatta rahatsız ediyorduk. Bizim burada yapacağımız en önemli şey üretim de düşük kükürtlü kayısılar üretmek. Düşük kükürtlü ürün üretebilmek için de bizim bir yöntem geliştirmemiz gerekiyordu. İşte tam da burada bu proje ciddi anlamda ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

İlk etapta 125 kilogramlık kayısı üzerinde çalışma yaptıklarını belirten Özcan, “Hocalarımız Sivas yolu üzerinde bir üreticimizin bahçesinde kükürtleme odaları kuruldu ve bahçede ciddi denemeler gerçekleştirildi. Kükürtdioksitle bu işlemi daha hızlı daha pratik ve daha uygun kükürt oranıyla kayısı üretimini gerçekleştiriyoruz. İlk etapta 125 kilogramlık denemelerle devam ettik. Bu tamamen TÜBİTAK projesi. Yapılan bütün denemelerde istenilen sonuçtan yaklaşık yüzde 4’lük bir sapma meydana geliyor. Bu da çok iyi bir sonuç. 125 kilogramlık kükürtleme odalarında 500 gramlık kükürtdioksit kullanarak, 2 bin ppm’lik üretim gerçekleştirmiştik. Bu konuyla ilgili hocalarımızla yapmış olduğumuz görüşmede bizim talebimiz, 5 tonluk yaş kayısıya kükürtleme odasında kükürtdioksitle 2 bin ppm’lik bir üretim gerçekleştirmek” dedi.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte büyük çaplı bir çalışma yapacağını vurgulayan Özcan, “Daha büyük kükürtleme odalarının yapımı için şu anda küçük kükürtleme odalarını yapan Ankara’daki firma ile de görüşmeler yapılıyor. Bu odalar yapıldıktan sonra da eğer küçük kükürt odasındaki verimin aynısını büyük kükürt odalarından da alırsak, hocalarımızla beraber Tarım Bakanlığına müracaatımızı yapacağız. Gerek Kırsal Kalkınma gerek Fırat Kalkınma Ajansı gerekse Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsünün üzerinden bunu büyük çaplı bir projeye dönüştüreceğiz. Çünkü bakanlık bize her fırsatta ‘düşük kükürt üretim miktarıyla gelin biz size ciddi bir destek sağlarız’ demişlerdi. İşte biz işi bu noktaya getirip, siyasi destek alacağız. İlk aşamada Malatya’nın muhtelif 30 bölgesinde üretime en kısa sürede geçmeyi planlıyoruz” sözlerini kaydetti.

“KAYISININ GELECEKTEKİ KADERİNİ KURTARABİLECEK BİR PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Kuru kayısı ihracatında yaşanan sorunun çalışılan proje ile son bulacağını söyleyen Özcan, “Bu proje Malatya için dönüm noktası hatta bu tabir az bile kalır. Çünkü Avrupa Birliği şu anda 2 bin ppm’in altında üretim istiyor. Çünkü Avrupa Birliği kükürtteki 2 bin ppm’lik oranı bin 200’lere çekmeyi planlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yılarda bizim ihracatımızı da zor durumda bırakacak bir problemle karşı karşıyayız. Bir taraftan da iç piyasada üretim yapıp marketlerde satış gerçekleştiren arkadaşlarımız, soğuk zincire tabi olmadığı için 2 bin ppm’in üzerindeki kükürt miktarı problemiyle karşılaştıklarında yaklaşık 30 bin TL’lik bir cezaya maruz kalıyor. O nedenle bizim amaçladığımız projeyle hem ihracatımızı hem de iç piyasadaki tüketimimizi arttırarak, ucuz maliyetli üretim gerçekleştireceğiz. Çünkü biz fabrikalarda yüksek kükürt miktarlı üretimle hem yüzde 7’lik bir fire ile hem de yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Kayısının kükürt oranını 2 bin ppm’e düşürebilmek için ciddi anlamda bir maliyet gerekiyor. Biz kayısının gelecekteki kaderini kurtarabilecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Tabii bir taraftanda üreticinin elini rahatlatacağız. Çünkü bu işlem hem hızlı hem pratik hem de istenilen miktarda kükürtlü ürün üretilmesi hedefleniyor. Bu projeden sonra üreticimiz kükürtleme ile çok zaman kaybetmeyecek” diye konuştu.