Malatya Kayısı Festivali’ne kavuşuyor

ÇİĞDEM ERHAN

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan BUSABAH TV’nin canlı yayın konuğu oldu. Başkan Gürkan, Malatyalıların dört gözle beklediği Kayısı Festivali ile ilgili bir açıklama yaparak müjdeyi verdi. Gürkan, “Temmuz ayının ortaları gibi yani 18-20 Temmuz’da Kayısı Festivali’ni yapacağız. 10 milyona yakın kayısı ağacının olduğu bir yerde Kayısı Festivali’nin yapılmaması mümkün değildir” dedi.

9.Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldığı günden itibaren canlı yayınla fuara dair merak edilenleri ekranlara taşıyan BUSABAH TV önemli isimleri konuk almaya devam ediyor. Kitap Fuarı’nın ev sahipliğini yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın konuk olduğu programda, kitap fuarının değerlendirilmesinden heyecanla beklenen Kayısı Festivali’ne kadar birçok konu konuşuldu.

BUSABAH TV’ de Genel Yayın Yönetmeni Didem Barut’un sunduğu canlı yayında ilk olarak 9. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Festivali’ni değerlendiren Selahattin Gürkan, fuarda 10 binlerce misafir ağırladıklarını dile getirdi.

“300’ÜN ÜZERİNDE YAYINEVİ VE YAZARLARIMIZI MİSAFİR ETTİK”

Gürkan, Kitap Fuarı’na dair şunları dile getirdi:

“Geçtiğimiz hafta cuma günü 9. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nı açtık. Tabii kitap fuarı Mona Roza’nın yazarı olan merhum şair Sezai Karakoç anısını yaptık ve İhsan Fazlıoğlu’ da onur konuğumuz oldu. 300’ün üzerinde yayınevi ve yazarlarımızı misafir ettik. Tabii on binlerce de vatandaşımızı misafir ettik. Sonuç olarak değerlendirdiğimizde burada şunu gördük, fuarın açıldığı günden bugüne kadar çok yoğundu fuarımız, tabiri caizse iğne atsanız yere düşmezdi. Bölgeye hitap eden bir kitap fuarı oldu. Şunu da söylemek isterim ki Malatya insanı kitaba çok düşkün, kitap okumayı seviyor ve kitap okumanın önemini kavramış. Tabii kendi bütçelerine göre kitap alan vatandaşlarımızda vardı bizim kitap kuponlarıyla binlerce kitap alan vatandaşlarımızda vardı. Burada esas olarak çocuklarımızın yazarlarla buluşması, onların tecrübelerini dinlemeleri, sormak istedikleri soruları karşılıklı olarak sormaları ve kendilerine yol haritası oluşturabilecek cevaplar almaları diğer taraftan yazarlarımızın STK’larla buluşmaları, konuşmaları yine yazarlarımızın konferans, panel gibi vatandaşlarla buluşmaları çok önemliydi. Zaten söyleşi, panel ve imza günleri çok dolu dolu geçti.”

“MALATYA’MIZA YAKIŞIR FUAR ALANI OLDU”

“Biliyorsunuz daha önceden çadır altında fuarlar icra ediliyordu. Bu da Malatya’ya yakışan bir tablo değildi. Göreve geldiğimiz ilk gün bu fuarın temel atma görevimiz oldu” diyen Selahattin Gürkan, sözlerinin devamında “Biliyorsunuz daha önceden çadır altında fuarlar icra ediliyordu. Bu da Malatya’ya yakışan bir tablo değildi. Göreve geldiğimiz ilk gün bu fuarın temel atma görevimiz oldu. Hizmetlerimizin ilki de fuar merkezimiz oldu. Bizde Malatya’mıza yakışır formatta bir fuar alanı için çalışma başlattık. Burası yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alanı olan, konferans salonu, toplantı odaları, ofisleri ve kafeteryası olan sosyal donatıları olan güzel bir formatla tamamlandı. Burayı bir bütüncül olarak düşünüyoruz. Yani buranın hemen bitişiğine kapalı spor salonunun temelini attık inşaatı devam ediyor, bunun yanına da jimnastik salonunun temelini attık inşaatı devam ediyor ve hemen bunun da yanına Gençlik Karşılama Merkezi’nin temelini attık ve inşaat devam ediyor. Bütüncül anlamda hem Mişmiş Parkı içerisine alan hem de Turgut Özal Parkı’nı içerisine alan çevre düzenlemesi ihalesi de yapıldı. Bütün bunları bir bütüncül olarak düşündüğümüz zaman baraj göletinin üzerinden köprüyle Turgut Özal Parkı ve Hayvanat Bahçesi’ne bağlantı kurulacak” ifadelerini kullandı.

“KAYISI ÇİÇEĞİ FESTİVALİ YETERLİ OLMADI”

Başkan Gürkan, 10 milyona yakın kayısı ağacının olduğu bir yerde kayısı festivalinin yapılmamasının mümkün olmadığını dile getirerek müjdeyi verdi. Gürkan, mart ayında yapılan Kayısı Çiçeği Festivali’nin yetersiz olduğunu da şu sözlerle dile getirdi:

“10 binlerin katıldığı, içerisinde birçok sosyal etkinliğin yapıldığı bir Kayısı Festivali yapmıştık. Bu yılda temmuz ayının ortaları gibi yani 18-20 Temmuz’da Kayısı Festivali’ni yapacağız. Kayısı bizim için önemli. Kayısı Festivali’ni yapmakla mükellefiz, mecburiyetindeyiz. Çünkü dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80’nine yakını Malatya’da üretiliyor ve Malatya halkının katma değer olarak ekonomik getirisi olan kayısıdır. Kaldı ki Malatya kayısısı coğrafi işaret almış ve dünyada kendi ismiyle taklit edilen bir markadır. Dolayısı ile Malatya gibi bir yerde ve yaklaşık 10 milyona yakın kayısı ağacının olduğu bir yerde kayısı festivalinin yapılmamsı mümkün değildir. Biz bunun için artı bir de Kayısı Çiçeği Festivali koyduk. Tabii o dönem çok soğuk şartlara denk geldi. Havaların soğuk gitmesinden dolayı kayısılar çiçek bile açmadı. Dolayısı ile Kayısı Çiçeği Festivali yeterli olmadı onu bende kabul ediyorum. Kayısı Çiçeği Japonların Sakura dedikleri Kiraz Çiçeği Festivalleri var. Onlarda kiraz ne kadar önemliyse bizde de kayısı çiçeği çok önemlidir. Maalesef mevsim şartlarından dolayı istenildiği gibi olmadı. Ancak Kayısı Festivali’ni dolu dolu Malatya’ya yakışacak bir şekilde icra edeceğiz.”

“GENİŞ KAPSAMLI FUARLAR YAPMAYI DA DÜŞÜNÜYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’yı fuarlar şehri yapmak için çalışmalara devam ettiklerini önümüzdeki süreçte yapılması planlanan projeleri de anlatan Gürkan, “Sanayi Bakanımızla görüşeceğiz. Özellikle yeni çıkan elektrikli otomobilimizi de burada sergilemek istediğimizi de ifade edeceğiz. Burada sanayi ve teknolojik bilim fuarlarının, zirai fuarlarının gerekirse giyim fuarlarının da burada yapılması ve Malatya’nın fuarlar şehri olması noktasında gayretlerimizi ve çabalarımız devam ettireceğiz. Hatta daha ileriki aşamalarda Turizm fuarları gibi tüm operatörlerini içerisine alan geniş kapsamlı fuarlar yapmayı da düşünüyoruz. 12 Haziran’dan sonra Van Gölü ve Tatvan Ekspresi de Kurtaran Ekspresi gibi Malatya’ya gelecek ve 7 saate yakın bütün yolcularıyla Malatya’da kalacaklar. Burada tarihi yerleri, müzeleri gezip hem ticari anlamda hem turizm hem de kültür anlamında Malatya’nın tanıtımını ve dünyaya açılmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.